icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato presidencial de derecha de Brasil y senador Flavio Bolsonaro saluda durante una conferencia de prensa en Brasilia, el 5 de agosto de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El candidato presidencial de derecha de Brasil y senador Flavio Bolsonaro saluda durante una conferencia de prensa en Brasilia, el 5 de agosto de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia EFE

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro divulgó este jueves su programa electoral, que tiene entre sus principales propuestas el acercamiento a Estados Unidos, la mano dura contra el crimen organizado y una reforma de Poder Judicial.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.