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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, el 14 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, en Brasilia, el 14 de octubre de 2026. (Evaristo Sa / AFP)
/ EVARISTO SA
Por Agencia AFP

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ordenó a su partido que denuncie a la gigante tecnológica Meta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por “interferencia” en las elecciones, informó este miércoles su campaña.

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