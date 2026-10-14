El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ordenó a su partido que denuncie a la gigante tecnológica Meta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por “interferencia” en las elecciones, informó este miércoles su campaña.

El Partido de los Trabajadores (PT) del izquierdista Lula, que enfrentará en el balotaje del 25 de octubre al derechista Flávio Bolsonaro, sostiene que Meta lo perjudica con restricciones a sus contenidos en Instagram y WhatsApp.

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La empresa estadounidense ha tachado de “falsa” esa acusación y alegó “problemas técnicos” que no habrían ocurrido sólo en Brasil.

El senador Bolsonaro, hijo del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), parte como favorito tras su ajustada victoria sobre Lula en el primer turno.

“Llegó la hora de denunciar (a Meta) ante la comunidad internacional, empezando por la OEA” este mismo miércoles, anunció a periodistas el secretario de comunicación del PT, Éden Valadares.

Dijo que se trata de una “orientación” del propio Lula ya que “Meta no logra demostrarnos que esto (las restricciones) es fruto de la casualidad”.

La campaña de Lula presentó tras la primera vuelta varias denuncias por “indicios de interferencia” contra la empresa ante la justicia electoral, que pidió explicaciones a Meta.

El PT alertó este miércoles sobre una “selectividad algorítmica” en la herramienta de Inteligencia Artificial de WhatsApp, que se negaría a generar contenido electoral de Lula pero no de Bolsonaro.

También afirmó que Meta impidió que el perfil de Lula en Instagram promocionara publicaciones en su feed y que una publicación de su cuenta oficial sufrió una interrupción en el registro de visualizaciones.

Según el PT, antes del primer turno, la cuenta de Lula habría desaparecido temporalmente del buscador de Instagram.

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Meta afirmó que “muchos de los problemas técnicos mencionados no afectaron exclusivamente a Brasil ni a cuentas específicas”.

La campaña de Lula también convocó para el jueves una reunión con observadores internacionales de la elección para tratar la presunta interferencia.

Lula ha afirmado que el gobierno de Estados Unidos intenta interferir en los comicios en favor de Flávio Bolsonaro, cuyo padre y expresidente Jair Bolsonaro es un aliado de Donald Trump.

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Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza el balotaje en Brasil el 25 de octubre, impulsado por una ola conservadora contra la que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva deberá batallar para intentar una remontada. (AFP)

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