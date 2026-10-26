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Resumen

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, hablan frente a simpatizantes que celebran su victoria, en Sao Paulo, el 25 de octubre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el vicepresidente, Geraldo Alckmin, hablan frente a simpatizantes que celebran su victoria, en Sao Paulo, el 25 de octubre de 2026. (Isaac Fontana / EFE)
Por Agencia EFE

El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, rechazó este lunes la declaración “totalmente equivocada” del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en la que sugirió que las elecciones del país sudamericano fueron “fraudulentas”.

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