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Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta ante Lula da Silva al obtener el 48,26 % de votos, frente al 51,74 % del actual mandatario de Brasil. (EFE/Antonio Lacerda)
Flávio Bolsonaro perdió la segunda vuelta ante Lula da Silva al obtener el 48,26 % de votos, frente al 51,74 % del actual mandatario de Brasil. (EFE/Antonio Lacerda)
/ Antonio Lacerda
Por Agencia EFE

Con un asombroso parecido físico a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y una misma línea política radical, pero unos modales más cuidados, Flávio Bolsonaro fracasó este domingo en el intento de recuperar la jefatura de Estado de Brasil para su familia, cuatro años después del golpe frustrado urdido por su progenitor.

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