Por Redacción EC
17:31
- El dirigente progresista y el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se vieron a cara a cara en los estudios de Globo de Río de Janeiro, la cadena con más audiencia del país, tras el tenso debate del domingo pasado en la emisora Band.
17:29
- Ambos candidatos se enfrentaron este viernes en un último debate antes de la segunda vuelta de las elecciones en el que se atacaron por la economía, la seguridad y la corrupción.
17:29
- Este domingo 25 de octubre se llevará a cabo la segunda vuelta por las elecciones presidenciales en Brasil, que tiene como contendientes al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro .
SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más
buenas.practicas@comercio.com.pe
@elcomercio_peru
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.