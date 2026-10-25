El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta presidencial realizada este domingo y le manifestó la intención de continuar “trabajando juntos” por el bienestar de ambos países, que son vecinos.

“Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, escribió Paz en la red social X.

Felicito al presidente @LulaOficial por su victoria. Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes. Seguiremos trabajando juntos para fortalecer nuestra relación y generar más oportunidades para nuestras naciones. 🇧🇴🤝🇧🇷 — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) October 26, 2026

El mandatario boliviano manifestó que ambos gobiernos seguirán “trabajando juntos para fortalecer” la relación bilateral “y generar más oportunidades” para sus naciones.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

En Bolivia, los Gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) fueron aliados de Lula por su afinidad política con el mandatario brasileño.

El centrista Paz, que está próximo a cumplir un año en la Presidencia de Bolivia, ha asegurado varias veces que “la ideología no da de comer”, por lo que también defiende su decisión de mantener por igual buenas relaciones con gobiernos como el del estadounidense Donald Trump o el de Lula da Silva.

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