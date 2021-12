Conforme a los criterios de Saber más

El ultraderechista José Antonio Kast y el izquierdista Gabriel Boric se juegan las últimas cartas para alcanzar la presidencia de Chile. Con dos proyectos totalmente opuestos para el país, los candidatos luchan contra el reloj para sumar el crucial voto de los indecisos y de los sectores de centro, aunque lo que han mostrado en la recta final parece indicar una apuesta por no arriesgar demasiado.

Mientras las últimas encuestas muestran que la carrera presidencial sigue reñida y la distancia entre uno y otro se acorta, los expertos apuntan que ambos postulantes apuestan por moderar sus discursos y señalar las falencias del rival más que convencer con sus propuestas, como quedó demostrado en el último debate antes de la segunda vuelta de este domingo. Para los analistas, el encuentro no pasó de los ataques personales y no fue muy efectivo en la búsqueda de votos de indecisos y de sectores de centro.

Jeanne Simon, cientista política y profesora de la Universidad de Concepción, considera que la impresión general de los debates de esta campaña es que no se ha logrado entrar con profundidad en los principales temas de interés para el país.

“La discusión se queda muchas veces en características más personales o en polarizar las diferencias más que en profundizar en los temas. Los candidatos trataron de no excluir o desencantar a un sector del electorado, que es muy fragmentado, y sus discursos quedaron muy generales. Yo diría que no estuvieron a la altura de lo que se espera. Ambos se están tratando de mover hacia el centro para ganar, por eso es que el debate quedó muy general, sin entrar en profundidad”, dice a El Comercio.

Los dos aspirantes a La Moneda se esforzaron por mostrar su cara más moderada. Ninguno de los dos alcanzó el 30% de los votos en la primera vuelta del 21 de noviembre. (Foto: Reuters)

El analista político chileno Patricio Navia también percibió “un debate con muchas críticas personales, sin mucha discusión de ideas y propuestas”. “Fue un debate de contrastes entre los candidatos. Cuando una elección está así de disputada y cuando las diferencias disminuyen porque ambos toman posiciones más moderadas, entonces aumentan las menciones a las diferencias de estilos y de características personales”, señala a este Diario.

¿Hubo ganador?

Si bien en el debate se tocaron los temas de la gestión sanitaria en pandemia, la diversidad sexual, el narcotráfico y las pensiones, la tensión se elevó en el último bloque en que ambos candidatos se lanzaron preguntas cruzadas.

Fue así que el candidato izquierdista echó en cara a Kast su poca tolerancia y su incapacidad de llegar a acuerdos con quienes piensan distinto, mientras que el representante conservador le recordó a Boric un caso de acoso por el que tardó nueve años en pedir perdón.

Kast cerró su participación afirmando que “vienen tiempos difíciles y se requiere un gobierno que otorgue estabilidad, que hable con la verdad, que ejerza la prudencia y la autoridad. Voten por aquel gobierno que les garantice que Chile va a volver a crecer en orden, paz y justicia”.

En tanto, Boric aseguró que su apuesta es por “reencontrarnos como país y por avanzar de manera más justa y estable, lo cual solo se logra con justicia social. Si alguno quiere continuar con los cuatro años del mal gobierno de Piñera ahí tiene a su candidato (Kast), si quiere un cambio verdadero los invito a ser parte de nuestro proyecto”.

¿Quién tuvo mejor desempeño? “Yo creo que nadie, este fue un debate en que los candidatos le hablaron bastante a su propio electorado”, dice a El Comercio Javier Sajuria, académico chileno, profesor de Ciencia Política en Queen Mary University of London y director de la fundación Espacio Público.

El debate era visto como una oportunidad para captar el apoyo de los votantes de centro. (Foto: AP)

Sin embargo, considera que Boric “fue un poquito más efectivo en ir a capturar esos votos que están quedando en el centro, pero tampoco creo que sea una ganancia tan alta y probablemente los sufragios que ha podido sumar sean de un segmento que igual estaba pensando votar por Boric”.

En cuanto al desempeño de Kast, el experto señala que si bien tras la primera vuelta el ultraderechista tuvo un discurso en el que mostraba amplitud y en el que trataba de hablar de todos los chilenos, con el tiempo parece que él y su equipo se han dado cuenta de que esa estrategia no les funciona. “A cambio, lo que han hecho es ir a polarizar y buscar abiertamente desmovilizar a los votantes más moderados porque ya se dieron cuenta de que no los van a poder convencer”.

Navia señala que Kast, con una participación bastante agresiva, no estuvo bien en el debate y no fue exitoso al salir en la búsqueda del apoyo de los votantes moderados. Sin embargo, considera que ninguno de los dos postulantes a La Moneda destacó mucho por sobre el otro.

“Ambos buscaron más bien invitar a sus bases a ir a votar, más que tratar de atraer a los indecisos. Es decir, ambos estaban tomando posiciones más moderadas, pero también trataron de destacar por sobre todo por qué no era bueno votar por sus rivales, más que por qué era bueno votar por ellos mismos”, agrega.

Simon pide no olvidar que la diferencia entre los candidatos es que Kast tiene un proyecto mucho más conservador en lo valórico, mucho más enfocado al sector privado como motor de la economía, mientras que la izquierda de Boric va abordando más los temas de justicia social, apostando por generar un mayor rol del Estado, un mayor espacio púbico.

“Yo encuentro que Boric va buscando dar matices a sus argumentos y ha logrado mostrarse como más que solamente un dirigente estudiantil, que fue como se hizo conocido. Ahora, desde el inicio la fortaleza de Kast ha sido un mensaje claro, sencillo, basado especialmente en seguridad y orden. Pero considero que ninguno de los dos logró convencer a los indecisos, cada uno estaba hablándole principalmente a los sectores más cercanos a su posición. Dentro de todo, creo que Boric hizo un mejor trabajo”, afirma la analista.

Boric, de 35 años, es un egresado de Derecho y exdirigente universitario que cumple su segundo período como diputado y representa al pacto Apruebo Dignidad formado por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio. (Foto: AP)

Estrategias para la recta final

Las grandes incógnitas ahora son cómo afinarán los candidatos sus estrategias en estos últimos días y si sus esfuerzos serán suficientes para captar los votos que necesitan para ganar.

“En el caso de Boric yo creo que él ha marcado un rumbo bastante eficiente al mostrarse como una persona que, manteniendo sus convicciones de izquierda, está abierta al diálogo. Yo creo que él se mantendrá en esa línea. En el caso de Kast la mayor apuesta que puede hacer es la que está haciendo, que es seguir polarizando el debate al punto en que para mucha gente moderada ir a votar se convierta en algo que no quieren hacer, puede que su objetivo final sea que menos gente vaya a votar”, dice Sajuria.

Por su parte, Simon cree que en esta recta final Boric buscará fortalecer “ese argumento de esperanza que refuerza su campaña”, mientras que Kast seguirá apostando por los “mensajes de miedo y de importancia de la seguridad que se asocian con su proyecto”.

José Antonio Kast, de 55 años, ha sido cuatro veces diputado oficialista. Compite por el Frente Social Cristiano, integrado por dos fuerzas políticas conservadoras. (Foto: AP)

La experta enfatiza que el principal reto para ambos candidatos será que la gente salga a votar pues la elección se prevé bastante reñida. En Chile el sufragio no es obligatorio.

“Algunas encuestas que han ido circulando, aunque no pueden hacerse públicas, muestran que sigue siendo una elección bastante competitiva. Yo diría que lo más importante en la última parte es asegurar que las personas salgan a votar. La campaña negativa que se ha ido generando contra cualquiera de los dos candidatos puede generar que personas que son más indecisas o que están menos motivadas puedan decidir no salir a votar”, recalca Simon.

Navia opina en la misma línea: “Lo importante ahora para ambos candidatos es lograr que sus simpatizantes vayan a votar. Las encuestas mostraban a Boric arriba hace unos días, pero me da la impresión de que todo va a depender de cuánta gente salga a votar y de quiénes salgan a votar. Si sale más gente joven probablemente va a ganar Boric; si acude, más bien, gente mayor probablemente gane Kast. Pero no creo que a última hora se convenza mucha gente, lo que no sabemos es quiénes van a salir a votar”, concluye.

