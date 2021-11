Conforme a los criterios de Saber más

La campaña del candidato Franco Parisi ha demostrado que en cuestiones electorales nada está escrito en piedra. Él se lanzó a la presidencia de Chile y, aun cuando jamás pisó el país -vive autoexiliado en Estados Unidos-, se ubicó en el tercer puesto de los comicios del domingo último, bordeando el 13% del apoyo popular.

Que resida en el extranjero no es lo único que llama la atención sobre el resultado. A parte del electorado no pareció importarle que sobre él pesara una orden de arraigo -por no cumplir con la pensión de alimentos para sus hijos- y existan acusaciones por acoso sexual.

¿Cómo es que Parisi llegó a congraciarse con un 13% del electorado chileno? ¿Qué representa para quienes votaron por él?

Y, además, en la segunda vuelta –que se llevará a cabo el domingo 19 de diciembre- ¿hacia dónde irán sus votos? ¿Ese 13% apoyará al ultraconservador José Antonio Kast o al izquierdista Gabriel Boric?

Para responder esas preguntas, consultamos a Stéphanie Alenda, socióloga y directora de Investigación de la facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello.

Pesó más la desconfianza

Esta no es la primera vez que Franco Parisi llega a las dos cifras. En el 2013, cuando también intentó llegar a La Moneda, logró el 10% de los votos.

¿Qué hizo ahora para volverse una opción para el electorado chileno?

La pregunta es válida si se tienen en cuenta varios factores.

Parisi (Santiago de Chile, 1967) estudió en el Instituto Nacional -colegio que se jacta de haber formado a figuras importantes de la política- y luego estudió Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile y un posgrado en administración en la Universidad de Georgia.

Tuvo un programa de televisión (“Los Parisi”) y, en su momento, el actual mandatario Sebastián Piñera lo nombró “consejero de la Comisión Chilena del Cobre”.

Ese CV se manchó cuando, en el 2013, se supo que no había cumplido con ciertos pagos a los trabajadores en dos colegios que administró , y, aquel año, saltó a la vista un importante desbalance patrimonial.

También salió a la luz una acusación de cuando trabajó en la Texas Tech University: una alumna de 19 años lo denunció por comportamiento inapropiado y por obsesionarse con ella .

¿El 13% de los votantes se olvidó de todo esto?

Según Stéphanie Alenda, no es que ellos no evaluaran las acusaciones en contra de Parisi, sino que su desconfianza hacia los medios de comunicación tradicionales pesa muchísimo más.

“Hace poco se publicó cuál era el perfil de sus votantes. Allí se mostró que son personas de clase media relativamente baja, con un nivel educativo medio, pero lo que más llama la atención es el importante acceso al internet”.

“El 66% tiene acceso en su hogar, el 82% participa en WhatsApp y el 80% en Facebook. El caso es que las redes sociales dan la sensación de que puedes dirigirte directamente al candidato, sin intermediarios, saltándote al medio de comunicación tradicional, y él construyó su capital político de esa forma”.

Si a eso se le suma que él “solía ocupar recursos discursivos populistas, apelando al pueblo y a una suerte de representación directa” que omitía “las intermediaciones de la democracia representativa”, Parisi terminó por consolidar su imagen de opción real ante el ‘establishment’ .

No es gratuito que su coalición electoral lleve por nombre Partido de la Gente y que organice conferencias para emprendedores, de forma que esté “siempre ligado a un mensaje del ‘self made man’”.

“En Chile hay un voto antisistema, antipolítica tradicional. Por lo tanto, las personas tratan de canalizar sus malestares y demandas a través de candidatos que inspiran confianza o que plantean una respuesta inmediata a sus problemas más concretos”.

Las redes sociales, pieza clave

Parisi había anunciado que iría a Chile para el debate presidencial más importante, pero canceló su participación por trabajo y propuso hacerlo por internet. Las autoridades, sin embargo, le negaron la iniciativa.

En respuesta, él tuiteó: “Si nos niegan la democracia vamos por ella”. Y organizó un debate paralelo en sus redes sociales en el que respondía las mismas preguntas que les hacían al resto de candaditos que sí se habían presentado físicamente.

Si nos niegan la democracia, vamos por ella 💪🔥 HOY A PARTIR DE LAS 19:30 HRS. NOS COLGAMOS DEL DEBATE ANATEL.

Comenta con el hashtag #ParisiEnDebateAnatel y juntos hagamos un programa ÉPICPO💥

EN 10 AÑOS NO HAN LOGRADO CALLARNOS, ESTA NO SERÁ LA EXCEPCIÓN. pic.twitter.com/pqWJRgDuKC — Franco Parisi #AB #7 (@Parisi_oficial) November 15, 2021

Alenda comenta: “En el fondo, ese debate paralelo encarna muy bien esta dimensión antipolítica tradicional”.

Y, hace unas semanas, en una jugada maestra, acusó su ausencia en los comicios del domingo 21 al contagio de coronavirus.

A través de un video publicado en redes sociales días antes de las elecciones, dio detalles:

“Ya sabía cómo venía la mano por el test rápido, y el PCR indicó positivo, lamentablemente. [...] Estamos tranquilos, aislados de la familia. Fue buena la decisión de no haber viajado”.

Porque si hay algo que diferenció a Parisi de la mayoría de candidatos, fue su apuesta total por una campaña ‘online’ . Si bien fue su único recurso al vivir desde hace tres años en Alabama, Estados Unidos, parece que le dio resultado.

El noticiero “Teletrece” lo cuenta así:

“El economista se ha mantenido vigente como opción política gracias a su enorme y constante presencia online, donde ha mantenido un contacto estrecho con sus seguidores”.

Ello coincide con el perfil de sus votantes, que antes mencionó Alenda.

¿Por qué cuajó bien el mensaje de Parisi en ese sector? Además del discurso populista antiestablishment, sus oyentes son parte de los sectores menos beneficiados del sistema.

Alenda sostiene: “Si te fijas, la mayoría de ellos, un 90%, está en el sistema público de salud. Es un voto producto de esta economía de mercado que no dio frutos para todos”.

“Un tercio de ese grupo son jóvenes que, en su inmensa mayoría, se declaran sin posición política. Ahora, en términos de su inclinación, al parecer estarían mucho más inclinados hacia la derecha de José Antonio Kast, que hacia la izquierda que representa Gabriel Boric, con quien probablemente no se sientan identificados”.

Aunque, claro, al respecto, Parisi ha preferido dar la impresión de que sus votantes tienen el poder. Él declaró:

“Nosotros le vamos a mandar la pregunta a nuestros adherentes: ¿Usted quiere votar por el candidato A, por el candidato B, no votar? Nosotros creemos en la democracia”.

Gabriel Boric (35 años), el candidato de izquierda que peleará el 19 de diciembre por llegar a la presidencia. AP

¿Hacia dónde irá el voto?

Alenda advierte cuatro motivos que le hacen pensar que hay posibilidades de que el voto de Parisi se vaya con Kast. El primero es, justamente, el perfil de sus votantes: “más afín a ideas aspiracionales, centrados en el éxito económico” e interesados en “sacar provecho del sistema” porque “sienten que no hubo suficiente chorreo”.

El segundo es el parecido entre ambos candidatos.

“Kast, en el fondo y aunque tenga una carrera en política, también apela a la retórica populista, encarna el voto antiélite o política tradicional y mantiene cierta cercanía gracias a las redes sociales”.

El tercero es el vínculo de Parisi con la derecha.

“Siempre tuvo contactos con personeros más ligados hacia ese lado que hacia la izquierda. En el 2019, cuando estuvo alejado de la política, un abogado de los militares presos en la cárcel de Punta Peuco, lo buscó para convencerlo para que regresara”.

Este año, volvió a reunirse con representantes de dicho grupo.

José Antonio Kast (55 años), el candidato de ultraderecha que pasó a la segunda vuelta en Chile. REUTERS

Finalmente, la cuarta pista que presenta Alenda es el parecido en sus agendas políticas.

“Al parecer, el éxito de Parisi en el norte se debe también a los contenidos antiinmigración de su programa. Eso hay que tenerlo en cuenta porque se conecta con el discurso de José Antonio Kast”.

“Por eso, creo que es muy probable que una parte no menor de estos votos terminen endosados a la candidatura de Kast”.

Todo esto, por supuesto, no evitará que Gabriel Boric se esmere por conseguir el respaldo. “A los votantes de Franco Parisi, queremos hablar con ustedes […] Aquí hay un proyecto serio”.

Sería, sin embargo, un intento infecundo. El portal Diario Financiero recuerda las conclusiones de la investigación “Debut y despedida. La derecha chilena en las elecciones presidenciales de 2013″ del investigador Mauricio Morales.

Allí, según el medio, se anota que Parisi “atrajo la votación joven de derecha y, adicionalmente, al grupo de personas con altos niveles de educación, pero que pertenecían a los segmentos socioeconómicos medios o pobres”.

Pero, a un mes de las elecciones, nada está dicho.

Se dijo en esta cuenta y casi me mataron. Kast es máquina como candidato. No será fácil derrotarlo. Los votantes de Parisi serán más proclives a él que a Boric. #MEGAELECCION2021 — Mauricio Morales (@MauricioMMQ75) November 21, 2021

