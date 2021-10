Hijo de alemanes, el menor de diez hermanos y padre de nueve hijos. Católico y defensor del legado de Augusto Pinochet, el exdiputado José Antonio Kast es ahora el abanderado del sector ultraconservador de Chile que está cada vez más cerca de llegar a la presidencia.

Aunque los medios extranjeros, e incluso de su país, lo etiquetan como candidato de la extrema derecha o el ‘Bolsonaro chileno’, lo cierto es que Kast está revitalizando a la derecha tradicional que ya no siente representada por el presidente Sebastián Piñera ni por su candidato, Sebastián Sichel, que sigue bajando dramáticamente en las encuestas, de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre.

El ultraderechista José Antonio Kast sigue subiendo en las encuestas y es muy probable que logre entrar a segunda vuelta. REUTERS/Ivan Alvarado

De un marginal 7% de apoyo a fines de julio, Kast solo ha ido subiendo en los sondeos, y ya en la última encuesta de Plaza Pública-Cadem, el candidato se ha posicionado en el primer lugar con el 23% de los votos. Aunque Criteria lo sigue colocando en segundo puesto, con 17% de apoyo por debajo del izquierdista Gabriel Boric, se trata de un aumento de 9 puntos con respecto a setiembre.

¿Se esperaba que Kast sorprendiera así y que esté a un paso de entrar a la segunda vuelta? El otrora predecible panorama político chileno es ahora un terreno de incertidumbre capitalizado por las protestas sociales del 2019 que marcaron un antes y un después en el país.

Si bien las revueltas pusieron en evidencia la desigualdad social y tuvieron como consecuencia concreta el referéndum para una nueva Constitución -que ya está en proceso de elaboración-, las manifestaciones también trajeron otros descontentos, muchos de los cuales han sido aprovechados por Kast, cuyo discurso se sustenta en retomar el orden, acabar con la migración ilegal y defender el modelo económico neoliberal, pero que también abarca la oposición al aborto, al matrimonio igualitario y la mejora de las condiciones de jubilación para los militares.

“Kast es un candidato que quiere preservar el modelo, no lo quiere radicalizar, quiere que se mantenga la Constitución, que se mantenga el neoliberalismo, y esencialmente su vocación está orientada a dar orden y aplicar la ley en términos estrictos, respecto a las revueltas sociales o lo que sucede en la Araucanía [con el conflicto mapuche]”, explica a este Diario el sociólogo Axel Callís, experto electoral chileno y director de la agencia de investigación y sondeo social Tuinfluyes.com.

Aunque casi el 80% de la población votó a favor de la nueva Constitución, hay que tener en cuenta que el referéndum tuvo un ausentismo del 50%. Es decir, la mitad de los chilenos no opinó al respecto y, es posible, que muchos de ellos hayan decidido endosarle su apoyo a Kast en estas últimas semanas.

El estallido social del 2019 marcó un antes y un después en Chile. Este mes, hubo nuevas protestas en las calles de Santiago. (AP Photo/Esteban Felix)

“Lo que sí existió después de las protestas del 2019 fue un período posterior muy violento y problemático para Chile, con el deseo de canalizar el conflicto hacia un proceso político y constitucional. Pero como han mostrado algunas encuestas, la gente se está empezando a cansar de eso. Han seguido las protestas, aunque mucho menos, pero ha aumentado la inseguridad ciudadana, la violencia en el sur del país, así como una actitud desde la convención constitucional que ha tratado de expandir su área de competencias, con un discurso muy progresista -como los temas de género o medio ambiente- que son súper importantes para mucha gente, pero que a un cierto sector les asusta, y es de ahí que Kast está sacando el apoyo”, afirma el politólogo chileno Robert Funk, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

Callís refrenda esto: “Hay una parte importante de la población, sobre todo los mayores, que ven con cierto hartazgo todo este clima de inestabilidad social, el tema de los saqueos y los desórdenes públicos, y que le endosan al gobierno de Piñera esta falta de control”.

Los candidatos con más opciones para pasar a segunda vuelta: el izquierdista Gabriel Boric, el oficialista Sebastián Sichel (que ha perdido varios puntos en los sondeos), el ultraderechista José Antonio Kast y la demócrata cristiana Yasna Provoste. (Photo by Claudio REYES / AFP)

¿El Bolsonaro de Chile?

Kast no es un recién llegado a la política chilena. Al contrario, milita desde muy joven en la conservadora UDI, a la que renunció en el 2016 por el giro ‘bacheletista’ que empezó a tomar la formación conocida por su cercanía a Augusto Pinochet.

“El ‘bacheletismo-aliancista’ fue un error, porque fue decir ‘somos pero no somos’. Es lo mismo que yo reclamé de Sebastián Piñera cuando dijo ‘cómplices pasivos’. Y yo dije: ‘Pero cómo, si los ministros de él participaron en el régimen militar’. Entonces, eso es falta de convicción. Es decir, somos o no somos. Y yo soy”, opinó Kast en su momento.

Así, el abogado de la Universidad Católica -cuyo padre fue ministro de Pinochet y presidente del Banco Central en 1982- formó el Partido Republicano, por el que postuló a la presidencia en el 2017, cuando consiguió solo el 7,93% de los votos.

Esta vez, Kast está basando su campaña en siete ejes consignados así en su página web: “Atrévete a defender la familia; atrévete a mejorar tu barrio; atrévete a terminar con la delincuencia; atrévete a regionalizar Chile, atrévete a terminar con el abuso; atrévete a cantar el himno con fuerza y atrévete para crecer con fuerza”.

“Kast ha sabido canalizar toda esa mezcla de incertidumbres y miedos a través de propuestas bastante simples, que son un tanto populistas, porque son respuestas muy simples a problemas muy complejos”, señala Callís.

Debido a su discurso ultraconservador y su posición de defender el legado de la dictadura militar, Kast está siendo comparado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien también fue diputado durante muchos años y a quien incluso visitó en el 2018, cuando aún era candidato.

José Antonio Kast visitó a Jair Bolsonaro en el 2018, antes que el brasileño ganara las elecciones presidenciales y le llevó una camiseta de la selección chilena. FOTO TWITTER

“Kast ha hecho un gran esfuerzo por acercarse a Bolsonaro, a las redes internacionales vinculadas con Trump, Vox de España y AfD de Alemania. Pero ahora que le está empezando a ir bien, está tratando de suavizar un poco el mensaje, pero hasta hace poco no tenía ningún problema en identificarse con la extrema derecha”, explica Funk, quien apunta: “Se trata más de una nueva derecha nacionalista-populista, donde el tema del globalismo, la migración y la negación del calentamiento global están muy presentes”.

Callís prefiere no compararlo con Bolsonaro: “En términos estrictos y académicos no es lo mismo. Kast es más complejo, no es tan burdo como Bolsonaro, no es una persona que haya mostrado aspectos misóginos pues se cuida mucho de eso. Yo diría que es una versión sofisticada de la extrema derecha, más parecido a lo que es Vox en España o el Frente Nacional en Francia”.

Así, Kast no solo representaría a la extrema derecha chilena, sino a una derecha popular que ha sido muy golpeada por la delincuencia, las protestas y la migración.

La polémica zanja

Justamente, en el tema migratorio Kast ha tenido una de las propuestas más polémicas. No se trata de un muro, al estilo Trump, sino de una zanja en la frontera con Bolivia que contenga la migración ilegal, sobre todo la venezolana y haitiana, que se ha convertido en uno de los problemas de mayor preocupación para los chilenos.

Muchos de los migrantes cruzan la frontera a pie a través de Bolivia, y recorren el árido desierto atacameño.

Miles de venezolanos cruzan a pie la frontera entre Chile y Bolivia. Muchos de ellos se han establecido en Iquique y en otras ciudades del norte del país. AFP / IGNACIO MUNOZ

“Si usted hace una zanja de tres metros de profundidad, con cercos para que nadie caiga adentro, es factible y bastante económico”, señaló Kast en uno de los debates. “Sale más barato que los vuelos de repatriación”.

Sin embargo, la zanja ya existe. De hecho, se empezó a excavar durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet en la zona de Colchane para controlar el contrabando y robo de vehículos. Sin embargo, con el gobierno de Sebastián Piñera el proyecto no se concluyó.

La zanja empezó a construirse en el 2017 en el paso fronterizo de Colchane, cerca a Bolivia. FOTO: Gobierno Regional de Tarapacá.

“Es una versión tercermundista del muro de Trump y un grupo importante de la extrema derecha y de votantes de zonas populares tienden a creer que esa es una opción presidencial válida”, comenta Callís.

Con este escenario, la incertidumbre es la palabra clave. Si Kast logra pasar a segunda vuelta y, eventualmente, gana las elecciones, el escenario podría polarizarse más en el país. “Kast tiene un discurso agresivo, ideologizado y los extremos se alimentan. Así es que es muy previsible que un triunfo de Kast signifique más protestas en las calles. Además, tendrá un Congreso muy fragmentando y se enfrentará a una convención constitucional que no estará feliz con su triunfo”, explica Funk.

Aún queda casi un mes para saber qué pasará en el vecino del sur, pero entre tanto su candidato más inesperado sigue recabando adherencias y dividiendo las aguas.

