La cuenta regresiva para conocer al nuevo presidente de Chile se vive entre la polarización y la incertidumbre. Con dos proyectos opuestos para el país, el izquierdista Gabriel Boric y el ultraconservador José Antonio Kast no ceden en la pugna por captar el crucial apoyo de los sectores de centro.

Las últimas encuestas dan una ligera ventaja a Boric, pero cada día que falta hasta la segunda vuelta del domingo 19 será crucial. Para Tomás Mosciatti, abogado, analista político y director de Radio Bío Bío, es posible que la diferencia se estreche y que quien gane lo haga por lo mínimo.

“Eso va a significar que pase lo que pase medio país va a estar en contra no de un presidente, sino de un modelo que se pretende implementar”, dice a El Comercio el líder de opinión de 61 años, que entrevistó incisivamente a todos los candidatos en la campaña.

Tomás Mosciatti puso en aprietos a los postulantes a la presidencia chilena durante la campaña. (Foto: CNN Chile)

—¿Qué nos dice esta elección del momento histórico que vive Chile?

Chile está viviendo una revolución que empezó con el estallido social en octubre del 2019, que provocó la caída del sistema político y concluirá con la redacción de una nueva Constitución. Normalmente cuando hay revoluciones es porque una nueva generación asume el poder y eso es lo que está ocurriendo en Chile. En Chile no solo hay descontento con el sistema político y económico, sino también una nueva generación que está asumiendo el poder. Esta elección se enmarca dentro de ese proceso y, por lo tanto, no se puede entender como una elección unitaria o singular.

—¿Este proceso terminó beneficiando a los extremos?

Se ha producido un desfonde del centro político porque es el centro político el que gobernó en Chile durante 30 años. Al caer un sistema cae el centro político, caen los que gobernaron, y a eso se debe la polarización que se ha producido en el país.

—¿Es esta la elección más polarizada de las últimas décadas en Chile?

Es la elección más polarizada desde 1970, cuando salió elegido Salvador Allende. Nunca, desde entonces, se había producido una elección democrática en la que existieran dos modelos tan distintos que se proponen al país.

—Parecía tras la primera vuelta que Kast había salido mejor parado, pero es Boric el que va adelante en las encuestas. ¿En qué falló Kast o qué ha estado haciendo mejor Boric?

La primera semana luego de la primera vuelta, Boric hizo una gran campaña en las redes sociales, muy superior a la de Kast. En segundo lugar, sin ninguna condición o exigencia, los antiguos partidos de la concertación se inclinaron por Boric y eso le dio ventaja con respecto a Kast, que no tuvo ese mismo apoyo de los sectores de la derecha y, por lo tanto, su candidatura empezó a renguear, a estar coja desde el punto de vista de los apoyos de su sector. En tercer lugar, Kast iba con un programa de gobierno que se hizo para sus propias expectativas, es decir, para obtener un 15% del electorado. Kast nunca pensó que podía pasar a segunda vuelta, salvo en los últimos tiempos en que las encuestas le daban esa posibilidad.

Kast ganó la primera vuelta presidencial con 27,9% de los sufragios seguido por Boric con un 25,8%. La abstención alcanzó al 53% de los 15 millones de personas habilitadas para sufragar. (Foto: AFP)

—¿Cómo era ese programa?

Su programa de gobierno era un programa limitado, un programa para una minoría. Modificar ese programa, que en algunos aspectos era extremo, le costó una enormidad. Los primeros días de campaña fueron días en los que Kast tenía que responder ante acusaciones y críticas acerca de lo que pretendía hacer. Esto le ha costado muchísimo y por lo tanto empezó a perder en las encuestas progresivamente. Ahora, es posible que haya un voto oculto en favor de Kast porque no tiene buena prensa decir “voy a votar por Kast”, y la derecha es fuerte en Chile. Es posible que las distancias se acorten, pero sí, la campaña de Boric fue muchísimo mejor en el inicio de esta campaña de segunda vuelta.

—Se suele decir en elecciones con opciones tan opuestas que la estrategia debe ser moderar el discurso. ¿A Kast le ha costado más moverse hacia el centro?

No, creo que no. Hay dos razones, yo no creo que Kast sea un extremista o un fascista. Kast es básicamente un conservador de derecha, muy conservador desde el punto de vista valórico, es decir, no cree en el aborto, no cree en el matrimonio igualitario. Kast lo que desea es mantener el actual modelo con algunas modificaciones, pero el modelo que actualmente existe en Chile.

—La etiqueta de ultraderechista ha seguido a Kast en la campaña. Él intenta desmarcarse de ella, pero se le ha hecho difícil. ¿Por qué?

Las etiquetas existen y forman parte de las campañas. Yo no creo que Kast sea de ultraderecha porque cuando surja alguien de verdad de ultraderecha o fascista cómo le vamos a llamar. Yo insisto en que Kast es un conservador de derecha, muy conservador, pero yo nunca le he escuchado decir algo en contra de la democracia. No creo que le haya costado tanto centrarse porque, finalmente, lo que pretende es mantener casi las cosas como están. Evidentemente, él tenía algunas cosas inaceptables en su programa, como disminuir la cantidad de ministerios en Chile, tenía declaraciones inaceptables sobre el Instituto Nacional de Derechos humanos, quería cerrarlo, entre otras posiciones extremas. Esta semana presentó su plan de gobierno y naturalmente que modificó varios aspectos.

—¿Y a Boric le está costando centrarse?

Gabriel Boric va acompañado por el Partido Comunista y ahí también tiene una camisa de fuerza muy dura. Boric también se está moderando porque lo que pretendía es un cambio radical desde el punto de vista político. Lo que pretendía era alterar las relaciones de poder en Chile. Me parece que le está costando más a Boric centrarse, principalmente, por los grandes desafíos que hay en estos momentos en Chile en la seguridad pública, y en eso Kast hace mucho más sentido a la gente que Boric.

Boric, un egresado de derecho de 35 años, representa al pacto Apruebo Dignidad. (Foto: AFP)

—¿Qué virtudes o defectos encuentra en Boric y Kast?

Creo que Boric es muy joven y tiene poca experiencia. Los desafíos de Chile son enormes. Si es presidente va a tener dificultades para tomar esas decisiones. Va a tener el problema del Partido Comunista que le va a exigir que cumpla su programa a toda costa. Por el otro lado, Kast no es un gran político, ha sido diputado, pero no ha dejado mucho para resaltar. Me parece que los desafíos de Chile son tan grandes que tengo dificultades para pensar que él entiende exactamente los cambios que se han producido en la sociedad chilena. Si gana, presumo que podrían existir algunos problemas de gobernabilidad.

—¿Entre qué elegirá Chile en esta segunda vuelta?

Chile va a tener que elegir entre un candidato que representa a la nueva generación o mantener, junto con la antigua generación, el modelo actual con algunas modificaciones.

—¿Cómo es la izquierda que representa Boric? ¿Se parecerá a alguna de las que ya gobiernan en Sudamérica?

La izquierda de Boric es una izquierda más radical por lo menos respecto a la que conocemos en Chile. Boric y las personas de su equipo son radicales, pero están sujetos a la institucionalidad chilena. Para la primera vuelta se eligió en el Senado a un 50% de personas de derecha o vinculadas con la derecha y eso ha sido un golpe muy fuerte porque el Senado también implica moderación para cualquier gobierno. Esta es una izquierda radical, el Partido Comunista chileno siempre ha dicho que es un partido democrático, pero nunca ha tenido la mayoría para demostrar qué haría con el poder. Es un Partido Comunista bastante radical, pero que también está inmerso en un proceso de renovación con figuras jóvenes que están desafiando a la antigua dirigencia. Algunos dicen que Boric es socialdemócrata, yo creo que no, yo creo que es de una izquierda bastante radical, pero que la fuerza de los hechos lo ha ido moderando.

—Algunos dicen que los debates no definen nada, ¿el de este lunes 13 podría revertir la situación a favor de Kast?

Yo creo que los debates son muy importantes, tanto es así que la noche de la primera vuelta Boric llamó a Kast a debatir muchas veces y cuando salió la primera encuesta que lo daba por encima de Kast, Boric empezó a limitar los debates. A mí me parece que el próximo debate va a ser muy importante. Yo no conozco, porque está prohibido, encuestas de esta semana, pero creo que la tendencia podría ser a que la diferencia se estreche, si es así podría ocurrir que quien gane lo haga por un mínimo. Eso es muy complejo para la gobernabilidad del país porque va a significar que medio país va a estar en contra no de un presidente, sino de un modelo que se pretende implementar.

Kast, de 55 años, que fue cuatro veces diputado por un partido conservar, compite por Frente Social Cristiano, formado por dos partidos conservadores. (Foto: AFP)

—Quien gane va a lidiar con la Convención Constituyente y la nueva Carta Magna. Uno supone que a Boric le sería más fácil manejar ello...

La Convención Constitucional es mayoritariamente de izquierda, y en muchos casos de izquierda radical. Es obvio que si gana Boric va a tener una relación fluida con la Convención. Si gana Kast, va a tener una relación difícil porque Kast no estaba de acuerdo con la nueva convención porque la mayoría de la convención es de izquierda y muy de izquierda. Por lo tanto, Kast tendría una relación muy compleja, y viene el plebiscito de salida y si Kast es elegido significaría que el presidente va a estar en contra del nuevo texto constitucional, existe la posibilidad de que si el texto no le agrada Kast haga campaña en contra del nuevo texto y eso institucionalmente es muy difícil.

—¿Qué retos urgentes tendrá el ganador?

En Chile estamos viviendo una especie de hipnosis, como si a todos nos hubieran inyectado morfina. Porque en el último año, en realidad poco más de un año, han legado cerca de 80 mil millones de dólares directamente al bolsillo de los chilenos. Son cifras gigantescas. Ese dinero ha provenido del Estado con endeudamiento y de los fondos de pensiones. Las ventas de los automóviles están disparadas, el retail está vendiendo muchísimo. Se está viviendo una situación de muchísima holgura económica, no digo que no haya personas que no tengan necesidades, pero hay muchas personas que están viviendo esta holgura, cerca de 15 millones de chilenos están recibiendo el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que además es generoso.

El primer desafío será ver qué va a ocurrir cuando toda esta ayuda se termine. Va a ser muy difícil para cualquier presidente, especialmente porque hay una exigencia de volver a cierta normalidad económica en cuanto a equilibrio macroeconómico, el déficit chileno hoy día es enorme. La ley de presupuesto del próximo año, ya aprobada por el Congreso, implica una disminución de gasto del 22%, eso es una enormidad.

—¿Quién podría ser un eventual mejor amigo del Perú, Boric o Kast?

Creo que Boric va a estar más abierto a tener mejores relaciones con presidentes de izquierda. La relación con Pedro Castillo podría ser una relación mucho más fluida que con Kast. Pero no creo que Kast sea enemigo del Perú.

—¿Boric sería aliado de presidentes como Andrés Manuel López Obrador o Luis Arce?

Va a tener una muy buena relación con esos países, sin duda, y también con Europa porque los países europeos están mirando con muchísima atención lo que está ocurriendo en Chile con Boric y con la Convención Constitucional. Chile es prácticamente un laboratorio en este momento, tiene la primera Constitución que se realiza al ritmo de las redes sociales, la primera Constitución que pretende ser ecológica, de mucho respeto al medio ambiente. Por lo tanto, se está mirando con atención a Chile y, desde ese punto de vista, Boric contaría con mucho más apoyo internacional que Kast.

