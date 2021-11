Boric y Kast. Kast y Boric. Estos son los apellidos que se repiten en los últimos días en cada informe sobre las elecciones en Chile de este domingo. Los dos candidatos aparecen con más probabilidades de ganar y pasar a una segunda vuelta, algo que sí se da por descontado.

Ambos representan a dos lados opuestos de la política chilena, lo que ya muestra una brecha en el electorado sobre cuál es el destino al que quieren llevar al país. Del lado izquierdo está Gabriel Boric, un diputado de 35 años que irrumpió en la política en el 2011 cuando formó parte del grupo de universitarios que lideró las protestas estudiantiles. Es, de hecho, el postulante más joven en esta elección y de ganar se convertiría en el presidente de menos edad en Chile.

Este domingo, 15 millones de chilenos están habilitados para elegir al nuevo presidente que reemplazará en el cargo a Sebastián Piñera. Las encuestas apuntan a que habrá una segunda vuelta en la que se enfrentarían dos polos opuestos de la política: el candidato de izquierda Gabriel Boric y el ultraconservador José Antonio Kast, quien fue sumando adherencias de manera sorpresiva desde fines de setiembre. Sin embargo, nada está dicho aún pues el ausentismo y el alto porcentaje de indecisos podrían inclinar la balanza.

Y del lado de la extrema derecha está José Antonio Kast, la verdadera sorpresa de esta campaña y que ha calado en un electorado que quiere reivindicar el orden y la seguridad en un país que se sacudió desde el estallido social del 2019.

Sin embargo, aún no hay certeza de que efectivamente Boric y Kast sean los nombres definitivos y el clima de incertidumbre ya se está apoderando de los últimos días de campaña. ¿Qué podría impedir que esta sea la dupla que se enfrente el próximo diciembre por la presidencia?

Hay varios factores, pero hay dos que son claves: el ausentismo y la indecisión .

El voto es voluntario en Chile desde el 2012 y la baja participación electoral es una de las características que ha marcado los recientes comicios. De hecho, en las elecciones del 2017 -cuando salió elegido Sebastián Piñera por segunda vez- hubo un 51% de abstención, un escenario que se repitió en el plebiscito del 2020 que aprobó el cambio de la Constitución.

Como en toda elección voluntaria, los que van a sufragar suelen ser los más movilizados políticamente y en este caso son justamente los que apoyan tanto a Boric como Kast.

Sin embargo, el grupo de indecisos es importante (alrededor del 23%, según la última encuesta de Plaza Pública Cadem) y podría hacer variar las cifras: tanto que Boric o Kast saquen más porcentaje de lo esperado (que hasta ahora rondan entre el 25% y 19% de apoyo, según el tipo de sondeo, y en algunos casos con Kast a la cabeza), o que ante lo ajustado del resultado empiecen a pelearse voto a voto el pase al ballotage los otros dos candidatos que aún tienen opciones: Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana y que representa a la centroizquierda (y que viene de la antigua Concertación pues fue ministra de Lagos y Bachelet), o Sebastián Sichel, un independiente que ahora representa a la centroderecha y es el candidato oficialista.

¿Entonces, podría haber sorpresas este domingo?

“Yo creo que todavía no está dada la última palabra sobre quién acompañará a Boric en la segunda vuelta. Recordemos que el voto en Chile es voluntario, entonces depende de quién vote y cuánta gente vote. Entonces yo lo dejaría un poco más abierto”, explica a El Comercio la doctora en Ciencias Políticas Julieta Suárez-Cao, docente de la Universidad Católica de Chile y miembro de la Red de Politólogas.

“Kast tuvo un desempeño paupérrimo en el último debate y eso puede afectar algunos votantes que se habían corrido hacia él de manera estratégica”, agrega.

Ciertamente, Kast ha recibido un importante colchón de votos que, de manera natural, habrían apoyado a Sichel, pero debido al mal desempeño del candidato de Piñera al inicio de la campaña, así como denuncias que aparecieron contra él, provocaron que miraran hacia el ultraconservador.

“Kast tiene un electorado pequeño pero constante que en este período de campaña ha aumentado. Y eso ocurrió en parte porque Sichel, el otro candidato de derecha tuvo muy mal desempeño en algunos debates y de cierta manera ‘se desfondó’, pero eso no necesariamente se traduce en una adherencia hacia Kast, sino más bien una identificación negativa con Sichel, y que además ha cambiado en esta última semana”, apunta Estefanía Andahur, también de la Red de Politólogas de Chile.

El factor de las encuestas

Otro elemento para considerar, y que no es menor, es el descrédito que tienen las encuestadoras debido a pronósticos errados en anteriores campañas electorales. Por ello, muchos expertos señalan que las cifras de los sondeos hay que tomarlos con pinzas.

Así como en el Perú, no se pueden difundir públicamente encuestas días antes de las elecciones. En el caso de Chile, el ‘blackout’ dura dos semanas, pero eso no significa que las cifras se filtren.

Sin embargo, al ser el voto voluntario, y con la alta cifra de indecisos, se hace más complejo determinar las preferencias.

Gabriel Boric durante el cierre de su campaña este jueves. El diputado de izquierda de 35 años podría ganar las elecciones, pero aún debe superar la segunda vuelta a realizarse en diciembre. REUTERS/Rodrigo Garrido

“En las encuestas se pregunta a la gente si va a votar, pero hay como una ‘sobrerespuesta’ de la gente que dice que lo hará. Hay mucha gente que responde que sí lo hará, pero finalmente no lo hace, entonces no tenemos una buena forma de discernir esto y hay problemas metodológicos importantes”, explica a este Diario la doctora en Ciencias Políticas Isabel Castillo, investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y del COES (Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social).

“En general, las encuestas reportan sobre los votantes probables, pero eso no se condice mucho con la realidad. En Chile, la mitad de la gente no vota y los que sí lo hacen no se distribuyen igual en toda la población. Suele sufragar la gente de mayores ingresos y de más edad, aunque en esta elección los jóvenes están más motivados y puede ser, que en mayor proporción, ellos apoyen más a Boric”, agrega.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante un mitin en Valdivia. (JAVIER TORRES / AFP).

“Para el plebiscito del año pasado (sobre la nueva Constitución), donde las respuestas solo eran Si y No, las encuestas sí acertaron que ganaría el ‘Apruebo’, pero los porcentajes estuvieron muy lejanos; y para las primarias de este año, los candidatos que iban punteando en las encuestas eran otros. Entonces, o la metodología de las encuestas no está funcionando o mucha gente se decide a última hora. Probablemente es una combinación de ambas cosas”, comenta Castillo.

Por su parte, Andahur apunta: “Lo que sucede es que las encuestas han generado una percepción de la realidad y de las preferencias de manera equívoca y polarizada. En las últimas semanas Kast subió en las encuestas, superando a Sichel e incluso a Boric, que es el candidato más fuerte, pero todos los sondeos realizados este año se equivocaron de manera rotunda”.

