Columna de opinión

Por: Patricio Navia, politólogo y profesor de la Universidad Diego Portales

Las encuestas anticipaban una derrota para el oficialismo, así que en las últimas semanas el gobierno intentó alejarse del proceso y el presidente evitó comentar al respecto. La derecha, por su parte, intentó convertir esto en un referéndum sobre el gobierno y probablemente lo logró.





El último domingo se pudieron ver dos cosas: a la derecha le fue mejor de lo que se esperaba y, además, el Partido Republicano pasó de ser un partido menor dentro de la derecha a convertirse en el más importante de ella. La muestra es que Republicanos consiguió más votos y más escaños que los otros tres partidos de derecha que participaron.





Con estos resultados, el gobierno queda en una posición muy débil porque nadie quiere estar cerca de un gobierno impopular. En ese sentido, será muy difícil que logre avanzar con las reformas que le interesan. Por otro lado, la derecha buscará convertir esta victoria no solo en un control del Consejo Constitucional sino en una herramienta para presionar al gobierno a fin de que cambie sus prioridades, abandone algunos proyectos de ley y priorice otros.





La derecha quiere una reforma de pensiones distinta a la del gobierno, manteniendo el sistema privado en lugar del ente estatal que propone el gobierno; entonces apoyará una reforma pero como ellos la quieren. En segundo lugar, el gobierno acaba de perder en el Congreso la reforma tributaria, la derecha aceptará subir impuestos a las empresas pero si se generan beneficios que incentiven la inversión. La derecha buscará que esa reforma tenga un impacto neto de cero, que suba en unas áreas pero baje en otras, mientras el gobierno plantea una reforma que aumente la recaudación en unos 2 o 3 puntos del PBI.





El tercer proyecto lo anunció el presidente hace un par de semanas: la nueva política nacional del litio, que incluye la creación de una empresa pública que pueda participar de los futuros proyectos de explotación de litio. La derecha quiere una reforma que aumente los impuestos de las empresas que pagan al Estado por la explotación, pero no quieren que una empresa estatal participe de la explotación.





La ironía aquí es que Republicanos no quería cambiar la Constitución de Pinochet, sino mantenerla con reformas que han hecho los gobiernos democráticos desde 1990. Probablemente el Partido Republicano dirá que si no hay consenso se mantendrán las cosas tal como están ahora. El statu quo es algo que a ellos no les molesta.