Chile también renueva el Parlamento en unas elecciones clave para la gobernabilidad

Chile celebrará el 16 de noviembre elecciones parlamentarias para renovar por completo la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado, un proceso paralelo a los comicios presidenciales y que definirá el equilibrio político de los próximos años.

Los 15,7 millones de electores que están llamados a la urnas deberán escoger a los 155 diputados que integrarán la Cámara Baja los próximos cuatro años y a 23 de los 50 senadores para un mandato de ocho.

Según datos del Servicio Electoral (Servel), compiten un total de 1.096 candidatos a diputados y 125 postulantes al Senado para las siete circunscripciones regionales que tienen que renovarse: las norteñas Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama; las centrales Valparaíso y Maule; y las sureñas La Araucanía y Aysén.

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado -dos de las instituciones con peor aprobación ciudadana del país- la mayoría de las encuestas publicadas antes de la veda pronostican un avance importante del conservadurismo e, incluso, un triunfo en ambas cámaras.

La gran incógnita es si las fuerzas de derecha y ultraderecha alcanzarán los 4/7 necesarios en el Parlamento, algo que no ha ocurrido desde el retorno a la democracia y que les permitiría cambiar la Constitución y hacer reformas estructurales de calado.

Otra duda es qué derecha conseguirá mejores resultados: la lista de Chile Vamos, la coalición de partidos de la derecha tradicional, o la lista conformada por los ultraderechistas Partido Republicano y Partido Nacional Libertario, defensores del régimen pinochetista y que buscan aumentar de forma significativa su escasa presencia parlamentaria.

“Si la derecha y la ultraderecha obtienen ese nivel de mayoría, tendrán carta libre para modificar la Constitución, lo que podría significar un retroceso en los avances democratizadores del sistema político desde la transición”, dijo a EFE Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.

¿Un gobierno sin contrapesos?

Las elecciones parlamentarias de 2021 arrojaron una altísima fragmentación y un equilibrio de fuerzas que, unido a la desobediencia partidista de gran número de diputados, le ha dejado muy poco margen de maniobra al Gobierno del progresista Gabriel Boric para sacar adelante sus principales promesas de campañas.

La izquierda y la centro-izquierda sacaron 74 diputados -la mayoría está en 78-, mientras que la derecha obtuvo 68 y otras fuerzas independientes o populista, 13. En el Senado, la derecha consiguió la mayoría.

“La conformación del próximo Congreso será clave porque uno de los desafíos pendientes es encarrilar el rumbo hacia la gobernabilidad”, apuntó a EFE Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales.

Los ocho candidatos a la Presidencia chilena posan durante el debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) este lunes, en Santiago (Chile). Foto: EFE/ Elvis González / ELVIS GONZÁLEZ

El Parlamento que salga de las urnas el domingo tendrá que convivir con el presidente elegido en el previsible balotaje del 14 de diciembre, ya que es muy probable que ninguno de los candidatos consiga los votos para hacerse con la Presidencia en primera vuelta.

La mayoría de los sondeos indican que la izquierdista Jeannette Jara se enfrentará en segunda vuelta con alguno de los tres candidatos más competitivos: los ultraderechistas José Antonio y Johannes Kaiser y la exalcaldesa Evelyn Matthei, de la derecha tradicional.

Las encuestas también muestran que la exministra de Boric tiene escasas posibilidades de llegar a La Moneda si las tres derechas se unen en el balotaje.

“De ganar ambas cámaras, sería el primero Gobierno sin contrapesos en los últimos 15 años”, declaró a EFE Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile.

Si el que llega al poder es Kast, Heiss teme que quiera “aplicar la aplanadora e imponer una visión extrema” de país, como pasó en el segundo proceso para redactar una nueva Constitución, liderado por su grupo, el Partido Republicano.

La lista de candidatos a parlamentarios abarca desde activistas como Gustavo Gatica, el joven que quedó ciego en las protestas de 2019 tras ser disparado por un policía, y familiares de presidenciables, como un hijo de Kast o una hermana de Kaiser.

También hay viejas caras de la política chilena y “celebrities”, como la ”Tía Pikachu, que se hizo famosa en el estallido social por llevar un disfraz del personaje de Pokemón y participar como constituyente en el primer proceso para redactar una nueva carta magna.