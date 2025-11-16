Elecciones Chile 2025: Comienza la votación para elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric

La votación para elegir al próximo presidente de Chile, que sucederá al izquierdista Gabriel Boric, comenzó el domingo a las 08H00 locales (11H00 GMT), con la lucha contra la delincuencia y la migración irregular al tope de la agenda, constató la AFP.

Los favoritos entre ocho candidatos son la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, seguidos de cerca por el libertario Johannes Kaiser, según los sondeos previos a la veda.

Ninguno de ellos obtendría la cantidad suficiente de votos para evitar el balotaje del próximo 14 de diciembre. En esta jornada se elige también la totalidad de la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Información en desarrollo...