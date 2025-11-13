Chile: el voto obligatorio y el voto migrante llenan de incertidumbre una elección inédita

Chile celebra este domingo elecciones presidenciales y parlamentarias con una novedad que se perfila como el factor más determinante: por primera vez en su historia, el voto no será solo un derecho, sino también un deber ineludible para los 15,6 millones de chilenos llamados a las urnas, lo que, según los expertos, multiplica la incertidumbre y podría acarrear sorpresas.

Este voto obligatorio, bajo pena de multa y solo evitable con justificante ante la Policía, hará que se duplique la participación registrada a la primera vuelta de las pasadas presidenciales, en 2021, y que se tenga que acercar a las urnas una gran masa de población que no solía hacerlo, despolitizada y desmotivada en su mayoría, en un país que ha celebrado 13 procesos electorales desde la violenta revuelta popular de 2019, conocida como “estallido social”.

En las presidenciales de 2012, el voto era obligatorio pero solo para aquellos que de forma voluntaria se inscribieran en el censo, que no pasó a ser automático hasta los comicios posteriores.

El único precedente que combina voto obligatorio y censo automático son los dos referéndums constitucionales celebrados en 2022 y 2023, en los que ganó el “no” a la reforma de la Constitución emanada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989), y las últimas municipales, que certificaron un importante avance de la ultraderecha.

Las únicas excepciones para eludir la obligación son acreditar una discapacidad, encontrarse enfermo, estar ausente del país o a más de 200 kilómetros del lugar del voto, o desempeñar funciones dentro de la ley electoral, así como otro impedimento grave debidamente justificado.

En este escenario, la incertidumbre sobre el impacto que tendrá el voto obligatorio sobre los resultados se concentra en tres grandes grupos de electores: los migrantes, los jóvenes y la población apolítica, al margen de los indecisos.

“Por teoría, las personas que no están politizadas deberían votar por un candidato más bien centrista. Los candidatos que estén más cerca del centro, lograrán llevarse a los indecisos”, explica Kenneth Bunker, politólogo de la Universidad Académica San Sebastián.

En su opinión, la juventud se “diferencia del votante apolitizado medio por ser menos centrista”, hecho que podría beneficiar a los extremos, en particular a la derecha, que concentra dos candidatos ultraliberales y una liberal conservadora con vínculos con la dictadura.

En ese extremo derecho se posicionan tanto Johannes Káiser (Partido Nacional Libertario), como José Antonio Kast, del Partido Republicano y perdedor de los pasados comicios, que pugnan con la derecha tradicional, liderada por la exministra Evelyn Matthei, hija de un general de la Junta mIlitar golpista, por pasar a la segunda vuelta.

En la izquierda, parece seguro el triunfo de la también exministra Janette Jara, que lidera la coalición progresista y carece de competidor en su extremo.

“Kaiser no solo tiene un discurso que es diferente al resto, sino que también lo hace en distintos canales, los que son más modernos. Hay cierto aspecto de genuidad cuando el candidato también es nuevo”, explica Kenneth Bunker.

La migración, otro factor

El tema de la migración ha sido uno de los ejes centrales de la campaña, con casi todos los candidatos proclives al control de las fronteras para frenar el aumento del flujo, mientras el creciente peso del electorado extranjero convierte al voto migrante en un factor imprevisible.

Y con la derecha y la ultraderechista asociando este fenómeno a la delincuencia y a la inseguridad, el problema más acuciante para los chilenos.

Los migrantes provienen principalmente de Colombia, Perú y Bolivia, pero tienen especial relevancia también quienes llegaron de Venezuela, una población que se ha multiplicado exponencialmente desde que hace cinco años el entonces presidente conservador Sebastián Piñera ofreciera refugio a aquellos que quisieran huir del régimen de Nicolás Maduro.

Expertos consideran que el dilema de estos votantes oscila entre las convicciones y el pragmatismo, pues a nivel ideológico se presume que tenderían a alejarse de los sectores izquierdistas por lo ocurrido en sus países de origen y optarían por partidos de derecha, que incluyen en sus programas el cierre de fronteras y la deportación de inmigrantes en situación irregular.

“Tiendo a pensar más en el pensamiento racional, en el voto racional. Hoy día, los inmigrantes que van a estar en Chile van a querer preservar su bienestar y su patrimonio votando por quien garantiza más eso”, intuye el politólogo.

En este contexto, Chile afronta un proceso electoral inédito y azaroso, con poca certidumbre sobre cómo se comportarán tanto los migrantes como esa masa de ciudadanos que no solían votar y que lo harán por primera vez de forma obligatoria, un grupo que se calcula representa más del 50 % del censo.