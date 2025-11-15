Elecciones Chile 2025 EN VIVO | Últimas noticias y minuto a minuto de los comicios presidenciales en el país sudamericano
Son ocho los candidatos que compiten por la Presidencia de Chile. La favorita hasta el momento es Jeannette Jara, quien fue ministra de Gabriel Boric, mientras que José Antonio Kast se presenta como la principal carta de la derecha.
Además de votar por las candidaturas presidenciales, los chilenos también deberán sufragar para renovar la Cámara de Diputados y parcialmente el Senado. Los ciudadanos convocados a las urnas deberán elegir a los 155 diputados que formarán parte de la Cámara Baja por los próximos cuatro años y a 23 de los 50 senadores para un mandato de ocho años.
Estas serán las novenas elecciones presidenciales en Chile desde el término de la dictadura (1973-1990), y presenta como principal novedad el voto obligatorio para todas las personas mayores de 18 años.
Más de 15,7 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo 16 de noviembre para elegir al nuevo presidente que sucederá en el cargo a Gabriel Boric. Puedes seguir el desarrollo de los comicios en el país del sur en esta nota de El Comercio.
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Newsletter Vuelta al Mundo
Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.
Más de 15,7 millones de chilenos están llamados a las urnas este domingo 16 de noviembre para elegir al nuevo presidente que sucederá en el cargo a Gabriel Boric. Puedes seguir el desarrollo de los comicios en el país del sur en esta nota de El Comercio.