La candidata de izquierda Jeannette Jara ofrece una rueda de prensa junto a la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro (derecha), tras un acto con mujeres en la comuna de La Pintana, en Santiago, el 17 de noviembre de 2025. Foto: MARVIN RECINOS / AFP
La candidata de izquierda Jeannette Jara ofrece una rueda de prensa junto a la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro (derecha), tras un acto con mujeres en la comuna de La Pintana, en Santiago, el 17 de noviembre de 2025. Foto: MARVIN RECINOS / AFP
/ MARVIN RECINOS
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Izquierdista Jara califica a conservador Kast de “autoritario” en Chile
Resumen de la noticia por IA
Izquierdista Jara califica a conservador Kast de “autoritario” en Chile

Izquierdista Jara califica a conservador Kast de “autoritario” en Chile

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La izquierdista calificó el lunes de “autoritario” al líder conservador , en el inicio de la campaña para el balotaje presidencial del 14 de diciembre en Chile.

La representante de la venció con apenas 2,9 puntos de ventaja a su rival del Partido Republicano en la elección del domingo.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La derecha, que compitió con tres candidatos de diferentes fuerzas, logró más del 50% de los votos y los sondeos pronostican una victoria de Kast en la segunda vuelta.

PUEDES VER: ¿Quién es José Antonio Kast, el conservador que quiere llegar al poder en Chile hablando solo de seguridad?

“Yo encuentro que (Kast) es una persona autoritaria, que denosta al que piensa distinto”, atacó Jara durante un acto realizado en La Pintana, un barrio pobre de la capital.

Kast enfocó su campaña en una estrategia de mano dura contra el crimen y la promesa de expulsar a los 337.000 migrantes , a quienes culpa de la inseguridad.

La candidata izquierdista además afirmó que en los 16 años que fue diputado, Kast no logró “ninguna ley que haya hecho a Chile avanzar”.

La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. (Fotos: AFP).
La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast pasaron a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. (Fotos: AFP).

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, la campaña electoral estuvo dominada por el miedo de la población frente al aumento del crimen, lo que propulsó a la extrema derecha y a su plan de deportaciones masivas y combate a la delincuencia.

El tono de la campaña sobre planes sociales para hablar más sobre sus estrategias contra el crimen.

Este lunes aseguró que fortalecerá las policías, recuperará los barrios dominados por el crimen organizado y perseguirá “el dinero sucio” ligado al narcotráfico mediante el levantamiento del secreto bancario.

LEE TAMBIÉN: ¿Quién es Jeannette Jara, la comunista que se enfrentará a la derecha más conservadora en las presidenciales en Chile?

“Yo me pregunto, ¿por qué Kast se opone a levantar el secreto bancario? El que nada hace, nada teme”, sostuvo.

La candidata añadió que “ahí dejo algunas ideas para que veamos la diferencia entre los que de verdad tenemos la mano dura”.

Jara, quien lidera una amplia coalición de centro-izquierda, dijo que tomará propuestas del economista Franco Parisi, quien logró un sorpresivo tercer lugar, y de la conservadora , que fue quinta en las elecciones del domingo.

La votación para elegir al próximo presidente de Chile, que sucederá al izquierdista Gabriel Boric, comenzó el domingo 16 de noviembre, con la lucha contra la delincuencia y la migración irregular al tope de la agenda. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC