Candidata de izquierda Jeannette Jara: Chile se juega “una mirada al futuro” en presidenciales

La candidata única de la izquierda y la centro-izquierda chilena para las próximas presidenciales, Jeannette Jara, afirmó al cierre de su campaña este martes que en estas elecciones “no solamente hay en juego una candidatura, sino una mirada de país hacia el futuro”.

Después de ser recibida con una ovación vibrante por las más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de Maipú, en la zona suroeste de Santiago de Chile, la abanderada repasó sus principales propuestas y llamó a los asistentes a “conversar” y “convencer” a los indecisos “desde el amor y el respeto, incluso a los que piensan distinto”.

“ Vamos a hacer que cada familia chilena pueda llegar tranquila a fin de mes, ese es mi compromiso, ese es mi sello . Dignidad, trabajo decente y buenos salarios, por eso vamos a impulsar el salario vital”, destacó Jara.

La candidata de 51 años es la primera militante comunista en la historia chilena que representa a toda la izquierda en unas presidenciales, después de ganar unas primarias abiertas el pasado junio que la pusieron a la cabeza de la coalición con la que gobierna el presidente Gabriel Boric.

“En mi gobierno no solo habrá mayor seguridad pública en los barrios, sino que además vamos a tirar el hilo donde les duele, en la ruta del dinero sucio, por eso vamos a levantar el secreto bancario”, dijo, destacando una de sus principales medidas en el combate contra el crimen organizado.

Además de hacer énfasis en la educación, Jara subrayó la importancia del crecimiento económico, una tarea “posible, con dos requisitos: respetar el medioambiente y que llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas, un crecimiento con sentido y razó

Un cierre de campaña “esperanzador”

Los más de 20 kilómetros de distancia y 15 estaciones de metro desde el centro de Santiago a la Plaza de Maipú no fueron impedimento para los miles de adherentes que arroparon a Jara de manera masiva en un cierre de campaña descrito como “emocionante” y “esperanzador” por los propios asistentes.

El ambiente del evento se sentía antes de ingresar a Maipú, uno de los bastiones del oficialismo que ahora regenta el alcalde más votado de Chile en las pasadas municipales, con cuadrillas de sus votantes entonando gritos de apoyo en las estaciones previas al punto de encuentro: “Se siente, con fuerza, Jara presidenta”.

“Chile no solo no se cae a pedazos, sino que es un gran país que tiene un gran futuro por delante”, enfatizó la candidata, que además criticó las reiteradas “descalificaciones” y “denostaciones” recibidas de parte de sus adversarios ultraderechistas.

Jara es considerada una figura menos dogmática que otros líderes comunistas y ha mantenido en los últimos tiempos alguna diferencia con la cúpula del partido, sobre todo cuando ha dicho abiertamente que, en su opinión, en Cuba y Venezuela no hay democracia.

Chile celebrará el 16 de noviembre las primeras presidenciales con voto obligatorio desde el retorno a la democracia y también elecciones parlamentarias, en las que se elegirá a la Cámara de Diputados y a la mitad del Senado.

Seis candidatos, incluida una comunista y uno de extrema derecha, competirán por la presidencia de Chile en las elecciones generales del 16 de noviembre, según el Servicio Electoral (Servel). (AFP)