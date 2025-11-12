El candidato presidencial chileno Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, se dirige a sus seguidores durante el mitin de cierre de su campaña en Santiago, el 12 de noviembre de 2025. (Raul BRAVO / AFP)
El candidato presidencial chileno Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, se dirige a sus seguidores durante el mitin de cierre de su campaña en Santiago, el 12 de noviembre de 2025. (Raul BRAVO / AFP)
/ RAUL BRAVO
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Derechista libertario Kaiser cierra campaña con promesa de indultar a policías condenados por represión en Chile
Resumen de la noticia por IA
Derechista libertario Kaiser cierra campaña con promesa de indultar a policías condenados por represión en Chile

Derechista libertario Kaiser cierra campaña con promesa de indultar a policías condenados por represión en Chile

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El candidato de la derecha extrema, , cerró el miércoles su en la capital de con la promesa de indultar a policías y uniformados condenados por casos de represión durante las protestas de 2019.

Kaiser, un diputado de 49 años, emergió en la política con un discurso radical.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Elecciones en Chile: los tres candidatos de derecha que pelean para pasar a la segunda vuelta y quién podría dar la sorpresa

Los uniformados que han sido condenados por (haber, ndlr) defendido la democracia en nuestro país, los vamos a indultar”, aseguró Kaiser frente a miles de seguidores, que llevaban banderas y pancartas con mensajes como “salvemos Chile”.

El candidato se refería a aquellos agentes del Estado sentenciados por la justicia por casos de represión ocurridos durante las protestas sociales que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019.

Kaiser escaló en las encuestas las últimas semanas y figura en el tercer lugar, detrás de la izquierdista Jeannette Jara y el ultraconservador José Antonio Kast, según sondeos conocidos hasta la veda del 2 de noviembre.

Con un discurso más radical, bronco y vociferante, el candidato presidencial ultraderechista Johannes Kaiser ha ido tomando impulso en las últimas semanas y podría convertirse, según distintos analistas, en la sorpresa de las elecciones del próximo 16 de noviembre. (EFE)

Cerró su campaña con un acto callejero en la plaza de La Aviación, en el barrio de Providencia en Santiago, en el que se presentó con una banda de tributo a la legendaria agrupación de rock AC-DC.

Según un informe de la Fiscalía, entre el 18 de octubre y el 31 de marzo de 2020, se registraron poco más de 35.000 delitos. De ellos, un 34% corresponde a crímenes cometidos por agentes del Estado.

Treinta personas fallecieron en el periodo y 464 reportaron heridas oculares, según el informe.

Durante la semana, Kaiser se mostró a favor también de indultar a militares condenados por casos de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de la que es un ferviente admirador.

La popularidad de Kaiser ha subido de la mano del creciente temor de los chilenos frente a la delincuencia, que vinculan a la migración irregular, según diversos sondeos.

MÁS INFORMACIÓN: Un Chile atemorizado frente al crimen y la migración elige presidente este domingo

Es necesario que alguien ordene el gallinero”, comentó a la AFP, Constanza Muñoz, una publicista de 28 años que asistió al cierre.

La tasa de homicidios se triplicó en la última década, pero aún se ubica por debajo del promedio de la región, según los últimos datos de la ONU.

No queremos a los jefes de la mafia venezolana, mexicana, brasilera, china, japonesa, de Mongolia y de Rumania” en Chile, dijo Kaiser sobre su deseo de enviar presos a las cárceles de El Salvador.

VIDEO RECOMENDADO

Seis candidatos, incluida una comunista y uno de extrema derecha, competirán por la presidencia de Chile en las elecciones generales del 16 de noviembre, según el Servicio Electoral (Servel). (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC