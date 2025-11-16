El candidato presidencial chileno Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, emite su voto durante las elecciones generales en Santiago, el 16 de noviembre de 2025. (Raul BRAVO / AFP)
/ RAUL BRAVO
Agencia EFE
Escucha la noticia

Kaiser vota y dice que apoyará a cualquiera menos a Jara si no pasa a segunda vuelta en Chile
El candidato ultraliberal , uno de los favoritos a pasar a la segunda vuelta, advirtió este domingo que apoyará a cualquier candidato en el balotaje excepto a la candidata de la coalición de izquierda, , que se perfila como vencedora de la primera vuelta.

En una caótica declaración a la entrada del colegio electoral que le corresponde, en la comuna de Providencia, en el centro del país, el candidato ultraderechista del Partido Nacional Libertario también expresó su sintonía con el presidente de Argentina, Javier Milei, con el que dijo desear compartir políticas si es elegido.

Francisco Sanz
Y se mostró confiado en que sus rivales en la ultraderecha, José Antonio Kast, y en la derecha, la ultraconservadora Evelyn Matthei, le apoyarán a él si resulta vencedor.

Estoy seguro de que me van a apoyar, porque el mío sería un apoyo sin condiciones” para la campaña en la segunda vuelta, dijo Kaiser al depositar el voto.

Esas reticencias van a desaparecer”, aseguró en referencia a la indecisión a este respecto de la candidata de la llamada derecha tradicional, que no se ha pronunciado hasta la fecha sobre esta posibilidad.

La exministra Jeannette Jara, la conservadora Evelyn Matthei, el ultraderechista Johannes Kaiser, y el exdiputado ultracatólico José Antonio Kast, son los candidatos más opcionados para las elecciones presidenciales del próximo domingo 16 de noviembre en Chile, donde dos ellos pasarán a la segunda vuelta. (EFE)

Kaiser aprovechó el acto para atacar con dureza a la candidata unificada de la izquierda, la ex ministra de Trabajo Jeannette Jara, de quien dijo que es “un lobo disfrazado de vegana que quiere convencernos para comerse a las ovejas”, en alusión a su militancia en el Partido Comunista de Chile.

La votación coincidió con la de su principal rival, José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano, en la comuna de Paine, en el extrarradio de la ciudad.

Un total de 15,7 millones de chilenos están llamados este domingo a las urnas para elegir en una presidenciales y legislativas que por vez primera se realizan con voto obligatorio para todo el censo.

Todo apunta a que ninguno de los ocho candidatos presidenciales logrará el 50,01% de los sufragios necesarios para ganar y deberá celebrarse un balotaje el 14 de diciembre.

Los chilenos también eligen este domingo a los senadores en siete regiones y a los 155 diputados y diputadas que conforman el Congreso de Diputados.

Seis candidatos, incluida una comunista y uno de extrema derecha, competirán por la presidencia de Chile en las elecciones generales del 16 de noviembre, según el Servicio Electoral (Servel). (AFP)
