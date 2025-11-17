Kast acogerá a cualquiera que apoye “las ideas de la libertad”, de cara a segunda vuelta

El conservador José Antonio Kast, quien en la víspera quedó segundo en los comicios presidenciales chilenos, dijo este lunes que acogerá en su campaña para la segunda vuelta de diciembre -contra la izquierdista Jeannette Jara- a “cualquier persona que quiera dar su apoyo a las ideas de la libertad”.

“El que quiera colaborar será bienvenido, que se sume, sin ninguna exigencia, porque la única exigencia es recuperar Chile”, indicó el exdiputado católico en su primera visita en terreno tras los comicios del domingo.

Desde la sureña región de La Araucanía, uno de sus bastiones y a 730 kilómetros al sur de Santiago, Kast reiteró que se plantea su eventual mandato de cuatro años “como un gobierno de emergencia” porque “Chile está en una crisis de seguridad, económica y social en el área de la educación, de la salud, de la vivienda”.

Kast, que basó su campaña en la lucha contra la delincuencia y la migración irregular y dejó de lado la llamada “batalla cultural” y su defensa de la dictadura militar, logró el 23,9 % de los votos, frente al 26,8 % de Jara.

La diferencia fue más estrecha que la pronosticada en los sondeos y lo coloca en una mejor posición para acceder a La Moneda.

En su tercer intento por llegar al poder, tras perder contra Boric en 2021, el líder del Partido Republicano ya cuenta con el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa, Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, con el 13,9 % y el 12,4 %, respectivamente.

Los tres suman más del 50 %, aunque expertos advierten que el trasvase de votos no es totalmente directo y que Kast, para conseguir una victoria más holgada, tendrá que seducir durante el próximo mes a los votantes de la sorpresa de la noche: el populista Franco Parisi, que quedó tercero, con el 19,7 % y que aún no ha comprometido su voto en segunda vuelta.

“Nosotros somos muy transparentes (...) Nosotros no nos ocultamos, no queremos engañar a nadie”, agregó Kast, en alusión a todos aquellos que temen que, de llegar a La Moneda en marzo próximo implementará una agenda ultraconservadora en materia de libertades individuales, como el aborto o la píldora del día después.

El conservador, abogado y padre de nueve hijos, también aseguró que “recuperar” el país “va a implicar muchos sacrificios” porque “va a ser difícil que Chile vuelva a crecer, que vuelva a haber empleo, que tengamos nuestras fronteras seguras”.

Igualmente, su partido registró un importante avance en las parlamentarias, que -en paralelo- también se celebraron el domingo y su lista fue la segunda más votada en una Cámara de Diputados donde la derecha y la ultraderecha están a dos diputados de la mayoría simple.