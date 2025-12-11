Elecciones Chile 2025: José Antonio Kast promete recuperar “orden y seguridad” al cierre de campaña

El candidato de la extrema derecha a la presidencia de Chile, José Antonio Kast, prometió el jueves “un shock de esperanza” tras años de “caos, desorden e inseguridad”, al cerrar su campaña al balotaje.

Sobre un estrado rodeado de un vidrio blindado, Kast dio su último discurso de campaña ante unos 5.000 adherentes reunidos en una plaza de Temuco, la capital de la región de la Araucanía, a unos 800 km al sur de Santiago.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

MIRA AQUÍ: José Antonio Kast apoya indultar a agentes del Estado que violaron los derechos humanos en Chile

Amplio favorito según las encuestas, se enfrentará el domingo a Jeannette Jara, una comunista moderada que representa a una coalición de izquierda.

“ Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa: vamos a generar orden, seguridad y confianza ”, afirmó Kast en el escenario, junto a los más estrechos colaboradores de su campaña. Es la tercera vez que este abogado de 59 años se lanza a la presidencia.

El candidato derechista quedó segundo en la primera vuelta del 16 de noviembre, detrás de Jara. Pero todas las encuestas anticipan su victoria por amplio margen en el balotaje el 14 de diciembre.

Ante miles de sus seguidores que agitaban banderas chilenas y de su campaña en Temuco, recordó que fue precisamente aquí donde inició su aventura presidencial en 2017.

La Araucanía, según Kast, es una zona “golpeada por el miedo, el terror y el vandalismo”.

En esta región vive la gran mayoría de las comunidades mapuche, la mayor etnia chilena, y se producen con frecuencia ataques incendiarios, atribuidos a grupos indígenas radicales que reclaman tierras o a bandas de robo de madera.

Kast escogió Temuco para el cierre porque la región se ha convertido en un bastión electoral del Partido Republicano. Eligió un senador y dos diputados en las pasadas parlamentarias.

Uno de sus votantes en el acto de campaña, el abogado Víctor Badilla, de 39 años, aseguró que Kast “es la mejor opción” para Chile debido a “la inseguridad”.

“La gente tiene muchas necesidades. Económicamente hemos disminuido considerablemente nuestra calidad de vida y yo creo que (Kast) es la mejor opción que puede tener nuestra región de la Araucanía”, dijo a la AFP.

Marisol Mardones, de 53 años, votará a Jara. “Pienso que es la persona más idónea para gobernar” y tiene un programa que defiende las pensiones y “nos ayuda a nosotros, al pueblo”, indicó esta chofer de Uber de Temuco.

VIDEO RECOMENDADO

Ella es una comunista crítica del ala ortodoxa de su partido y él un ultraderechista con la mira puesta en los migrantes indocumentados. Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán en un balotaje la presidencia de Chile el 14 de diciembre. (AFP)