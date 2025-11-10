Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Los tres candidatos de derecha que pelean para pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Chile
Resumen de la noticia por IA
Los tres candidatos de derecha que pelean para pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Chile

Los tres candidatos de derecha que pelean para pasar a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Chile

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Chile, tres candidatos de la derecha luchan para pasar a segunda vuelta: José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y figura de la derecha radical; Johannes Kaiser, diputado y referente del espacio libertario que busca capitalizar el descontento antisistema; y Evelyn Matthei, de Chile Vamos y abanderada de la derecha tradicional. La fragmentación ha abierto una disputa interna intensa, donde todavía no está claro quién acumulará el suficiente respaldo para asegurar el paso al balotaje frente a la candidata oficialista de la izquierda Jeannette Jara, que encabeza las encuestas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC