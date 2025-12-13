Elecciones Chile 2025 EN VIVO | Últimas noticias de la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast
¿Cómo saber dónde votar este 14 de diciembre?
Si deseas conocer tu local y mesa de votación, debes ingresar a la página oficial del Servicio Electoral de Chile (Servel) haciendo CLIC AQUÍ. Luego, ingresa tu número de RUN - sin puntos y con guion -, verifica el código de CAPTCHA y realiza la consulta respectiva.
Sin embargo, este domingo la balanza se inclinaría a favor del aspirante de derecha, quien ha recibido el respaldo de otros candidatos de la derecha tradicional, por lo que superaría más del 50% de las adhesiones.
En la primera vuelta, realizada el 16 de noviembre, fue Jara la que ganó con el 26,8% de los votos, mientras que Kast fue segundo con el 23,9% de las preferencias.
La segunda vuelta electoral tendrá como contrincantes al conservador José Antonio Kast , del Partido Republicano, y a Jeannette Jara , candidata de izquierda y representante del Partido Comunista.
Más de 15,7 millones de chilenos vuelven el domingo 14 de diciembre a las urnas para elegir al nuevo presidente que sucederá en el cargo al progresista Gabriel Boric, quien dejará el poder en el próximo mes de marzo.
