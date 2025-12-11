Elecciones en Chile: Jeannette Jara cierra campaña presidencial con gran optimismo pese a pronósticos en contra

La candidata presidencial de la coalición progresista de centroizquierda en Chile, Jeannette Jara, cerró este miércoles su campaña electoral en un acto multitudinario en la comuna popular de Puente Alto, el suroeste de la capital, en un ambiente de fiesta y gran optimismo pese a que las encuestas parezcan apuntar en su contra.

Ante miles de sus seguidores, que la recibieron y despidieron al grito de “sí, se puede”, y esta elección la vamos a ganar, la exministra de Trabajo en el actual Gobierno de Gabriel Boric, volvió a prometer que mantendrá la estabilidad el país, trabajará a favor de la seguridad y el crecimiento económico, defenderá los escudos sociales, profundizará en la lucha contra la pobreza, además de dar la garantía y la ampliación de los derechos adquiridos en los últimos años.

Volvió a presumir de su capacidad de liderazgo y su experiencia de gestión frente a su rival, el ultraderechista José Antonio Kast, al que volvió a acusar de no saber construir diálogos y consensos.

Jara llegó al último día de campaña con la sensación de remontada y la confianza de que los últimos días y los dos cara cara frente a su rival han servido para darle un impulso en el camino hacia La Moneda, dijeron a EFE personas de su comando junto al gran escenario montado en una de las plazas de la comuna, una de las mas populares y controvertidas del área metropolitana de Santiago.

También haciendo frente con determinación a la resaca del debate del martes en televisión, marcada por las acusaciones de que había usado sus privilegios para tratar de evitar el pago de una multa de circulación y la polémica por sus declaraciones sobre la lideresa de la oposición venezolana, la ultraderechista María Corina Machado.

Jara hizo pública la factura para desmontar el bulo lanzado por la ultraderecha de que había pagado la multa, emitida en 2019, ese mismo año, y demostró que si bien se había retrasado en la cancelación de la misma, lo había hecho unos meses después, en 2020.

En cuanto a la exigencia de Kast de pedir disculpas a Machado por haberla tildado de golpista, la candidata, que pertenece al Partido Comunista, pero que ganó con holgura las primarias presidenciales de la izquierda y el centro de Chile, insistió en que no la conoce pero que había leído en diversos medios que estaría trabajando con Estados Unidos en el derrocamiento de Nicolás Maduro, como publicó esta semana The Washington Post.

Jara ganó la primera vuelta de estas presidenciales con un 26,8% de los votos, casi tres puntos más que su rival, con el que se enfrentará en un balotaje este domingo.

Los pronósticos apuntan, sin embargo, a que será Kast quien se alce con el triunfo final ya que en la primera vuelta la suma con el otro candidato de ultraderecha, Johannes Kaiser (13,9%) y con la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei (13,1%), le dan casi la mitad de los sufragios.

No obstante, quedan grandes dudas por despejar: la cantidad de nulos o blancos que podrían sumarse el domingo en una elección en la que el sufragio es por primera vez obligatorio, y el destino de cerca del 20 % de los votos logrados por el tercero en discordia, Franco Parisi, un populista inclinado hacia la derecha.

