Gustavo Petro, el ex guerrillero progresista que busca cambiar el rumbo de Colombia El ex alcalde y ex guerrillero de 58 años convirtió sus humildes comienzos y su pasado revolucionario en un movimiento que ha atraído a jóvenes y pobres. Sus detractores lo acusan de querer convertir a Colombia en otra Venezuela

Gustavo Petro, el ex guerrillero progresista que busca cambiar el rumbo de Colombia. (EFE).