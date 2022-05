Ni en la derecha, ni en el centro, ni con el gobierno. Federico Gutiérrez rehuye a las etiquetas. Soy “el candidato del sentido común”, sostiene el político llamado por las fuerzas tradicionales a contener un eventual e inédito ascenso de la izquierda al poder en Colombia.

‘Fico’, el diminutivo con el que hace campaña, ganó en marzo las primarias de la coalición de movimientos que se oponen a Gustavo Petro, el senador y exguerrillero a quien todas las encuestas dan como favorito en las presidenciales del 29 de mayo. Gutiérrez espera forzar un balotaje.

Según la última encuesta de Invamer del 29 de abril, Petro va a la cabeza con 43,6% de las preferencias, seguido por Gutiérrez con 26,7%.

“Se les creció el enano y les vamos a ganar la presidencia”, dice durante un mitin en Armenia (centro-oeste). Con 47 años es el aspirante más joven en esta contienda y nunca ha ocupado un cargo de nivel nacional. Fue alcalde de Medellín, la segunda ciudad de Colombia, entre 2016 y 2019. Defiende la mano dura frente a las bandas del narcotráfico y la cadena perpetua para corruptos y violadores de niños.

Si bien sus adversarios insisten en alinearlo con las élites del poder, Gutiérrez defiende su “independencia”, enfatizando en su trayectoria como ingeniero civil.

“¿Quiénes son nuestros jefes? La gente”, repite como mantra. Cuando se le pregunta por su posición frente al gobierno impopular de Iván Duque, logra zafarse para insistir en que no viene de “familia política” alguna.

Aquí partes de su entrevista con la AFP:

- Pregunta: ¿Por qué la seguridad es su principal bandera?

- Respuesta: “Hay territorios hoy del país donde se vive la inseguridad y aquí lo que tenemos que hacer es brindarle esa tranquilidad a los ciudadanos. Yo creo mucho en el concepto de seguridad integral, donde tiene que haber un Estado fuerte en contra de las estructuras criminales.

Es que estamos nadando en droga: Son 245.000 hectáreas de cultivos ilícitos (...) y el fortalecimiento financiero de estructuras ilegales como el ELN, disidencias FARC, Clan del Golfo, Caparros [paramilitares y narcotraficantes] o los [carteles] mexicanos lo que hicieron fue que se fortalecieran militarmente y hoy amenazan a la población”.

- P: ¿Cuál es su posición frente al narco y los campesinos cocaleros?

- R: “Yo creo en el enfoque de sustitución de cultivos, el campesino no puede ser el enemigo, el campesino es víctima de esas estructuras criminales, está en las zonas donde no ha llegado el Estado, donde no hay vías para el campo (...) Nosotros vamos a hacer sustitución, pero aquí la lucha es contra las estructuras criminales y mi política es sobre la interdicción sobre las rutas y los laboratorios” de producción de drogas.

- P: ¿Qué teme de un eventual gobierno de Gustavo Petro?

R: “Muchas cosas (...) porque el odio no puede dominar a un gobernante (...) Porque quien tiene un discurso de lucha de clases (...) llega a destruir más al país. (...) Mientras ellos quieren expropiar, nosotros queremos respetar la propiedad privada, mientras ellos quieren acabar con la institucionalidad, yo quiero fortalecerla para que lleguemos a más colombianos. O sea que vamos a trabajar a sacar a la gente de la pobreza, no a tener más gente en la pobreza, que es lo que pasaría con ellos, que todo lo que tocan lo dejan en cenizas”.

- P: ¿Continuismo o cambio frente al gobierno Duque?

R: “Vengo de un poder regional, yo soy un colombiano común y corriente, no vengo de una familia de clase política; no vengo de una familia adinerada, tengo un proceso independiente donde mis jefes son los ciudadanos, donde no tengo partido político y donde todo lo que haya funcionado en Colombia hasta hoy no solo lo voy a continuar sino que lo voy a mejorar. A mí una vez me posesionen como presidente nadie me va a ver hablando mal de los otros gobiernos, yo no voy a estar pensando con retrovisor”.

- P: ¿Prefiere que lo ubiquen en la derecha o en la centro-derecha?

R: Soy “el candidato del sentido común y el presidente de la gente. Me formé muy alejado de las pasiones políticas, porque no vengo de familia política y tengo mi independencia, lo que quiero es trabajar por los colombianos”.

