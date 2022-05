Opina

Néstor Julián Restrepo Echavarría, doctor en Política, Comunicación y Cultura, y coordinador de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad EAFIT.

—¿Qué nos dice la victoria de Petro del momento que viven Colombia y la izquierda del país?

Este resultado era predecible. Desde el 13 de marzo se sabía que el país iba a dar un viraje, iba a salir de una política muy tradicional, que llegó a su nivel más alto de desgaste con Iván Duque y sus desaciertos y mala imagen. La izquierda ya es una fuerza política. Así no gane Petro, se puede decir que, en este momento en Colombia, la izquierda ya vuelve a tener esa licencia para hacer política después de 50 años en los que se la deslegitimó porque tomó las armas.





—¿Fue una sorpresa que Rodolfo Hernández pasara a la segunda vuelta?

Sí, lo fue, y se puede entender desde dos vertientes. La primera es que Rodolfo Hernández es el ‘outsider’, es la persona disruptiva, la que usa una narrativa y un discurso anticorrupción, antidesgaste de toda la política tradicional. Él es el que realmente vence a la política tradicional, Petro no. El verdadero ganador es Hernández porque es un político de la cuarta o quinta ciudad más importante del país, uno que no era tan conocido, que tiene un discurso muy básico en contra de la corrupción en el que enfatiza que él es millonario y no necesita robarle a nadie. Petro es populista, pero Hernández es un ‘outsider’ populista al que se le compara con Trump en América Latina.





—¿Cuáles son los principales retos que tendrán ambos para convencer a los votantes?

Petro tiene retos mucho más difíciles por el desprestigio de su pasado: fue parte del M19 y un sector de la derecha se encargó de convertirlo en una figura antitodo, en el político que nos va a llevar al comunismo. Ahora Petro tiene que convencer a ese tipo de elector, mientras que Hernández está cayendo bien porque la gente quiere un cambio y él vende esa idea mucho más rápido. Los votos de Federico Gutiérrez no se van a ir a Petro, pero sí pueden irse a Hernández. En todo caso, el reto de Hernández es empezar a proponer más, tiene que convencer a un elector un poco más pensante y menos emocional. Pero él la tiene más fácil.