Ha dado entrevistas en pijama, no le disgusta el mote de ‘Trump colombiano’, alguna vez dijo que admiraba a Hitler, luego golpeó a un exconcejal y otra más lanzó insultos sin tapujos mientras fue alcalde de Bucaramanga. Nada de eso parece haber hecho mella en Rodolfo Hernández, la sorpresa de la campaña electoral en Colombia y que ahora todos quieren escudriñar para entender cómo se convirtió en una seria opción a la Presidencia.

Una de sus claves es hablar sin rodeos: “Les voy a dar la clave para salir de la pobreza: es sacar a patadas a estos políticos ladrones que son los que nos tienen sumidos en la pobreza”, dijo en un reciente acto de campaña.

Las elecciones latinoamericanas se están caracterizando por la irrupción de un ‘outsider’, un candidato al margen de los partidos políticos tradicionales que aparece y, de pronto, en las instancias finales termina acaparando votos impensables o incluso ganando.

Colombia está viviendo ahora este fenómeno. Si hasta hace un mes casi se daba por descontado una segunda vuelta entre el izquierdista Gustavo Petro y el derechista Federico Gutiérrez, ahora este escenario no es tan seguro.

Rodolfo Hernández, el ingeniero, como le gusta que le llamen, está en un expectante tercer lugar, apenas a dos puntos de Gutiérrez, a quien le está costando despercudirse de la sombra de Álvaro Uribe o del presidente Iván Duque, el mandatario más impopular que ha tenido Colombia en las últimas décadas.

¿Logrará vencer al ‘establishment’ y llegar a segunda vuelta?

Rodolfo Hernández se postula a la Presidencia de Colombia con su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción. REUTERS / STRINGER

Rodolfo, un misterio

“Hernández es un personaje difícil de clasificar”, comenta a El Comercio el analista colombiano Iván Garzón Vallejo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chile.

De hecho, no se le puede situar a la derecha o la izquierda del espectro político, porque tiene de ambos y de ninguno, y por eso tampoco se ha salpicado del antivoto que arrastran las candidaturas de Petro y Gutiérrez.

Gustavo Petro, quien sigue primero en las encuestas, junto a su candidata a la vicepresidencia, la activista ambiental Francia Márquez. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO / Carlos Ortega

Es, en buena cuenta, un populista sin pelos en la lengua cuya mayor carta de presentación es el arraigo que tiene en la zona centro-oriental del país, donde está el departamento de Santander y su capital, Bucaramanga, de la que fue alcalde hasta el 2019, y cuyo mayor emblema fue la lucha contra la corrupción, bandera que enarbola ahora en los comicios presidenciales.

Una paradoja, teniendo en cuenta que enfrenta una investigación de la fiscalía general por supuestamente haber intervenido desde su cargo en la adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa en el manejo de basuras.

“Hernández es un misterio porque no tiene una propuesta muy consistente. Su propuesta es, básicamente, trasladar a nivel nacional lo que hizo exitosamente en una ciudad de mediano tamaño como Bucaramanga”, agrega Garzón.

La principal propuesta de Hernández, de 77 años, se centra en lo que llama el Quinto Decreto, a través del cual declarará el estado de “conmoción interior” durante 90 días con el fin de “atacar las causas que atentan gravemente contra la estabilidad institucional y hacen peligrar la convivencia ciudadana originadas en la endemia en que se ha convertido la corrupción”.

“Nunca habíamos tenido indicadores de desconfianza en la clase política tan altos, por eso en estas elecciones no juegan tanto las propuestas como la necesidad de cambio, y para un segmento de la población una persona como Rodolfo representa ese deseo. Él tiene la ventaja de que no se ubica dentro de ningún espectro, es todo y nada, es muchas cosas al mismo tiempo”, explica a “El País” Miguel García, profesor del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes.

Federico 'Fico' Gutierrez sigue en segundo lugar en las encuestas, pero Hernández le está pisando los talones a pocos días de las elecciones. (AP Photo/Fernando Vergara) / Fernando Vergara

Un gerente millonario

Una de las características que más llama la atención en Hernández es que se presenta como un empresario exitoso. Y de hecho lo es. Tiene una fortuna de 100 millones de dólares gracias a sus negocios en la construcción. ¿Es el ‘Trump colombiano’ entonces?

“Me es indiferente que me comparen. Si la gente dice que soy Trump por querer mover la economía, a mí no me interesa. Lo que me importa es lo que yo haré con la plata de la gente para que mejore sus condiciones de vida, sobre todo de los colombianos más pobres”, dijo hace unos días a CNN en Español.

“Hernández llama la atención porque Colombia está en una situación de anomia muy evidente”, agrega Garzón Vallejo. Esta carencia de ley se explica con el nuevo protagonismo de las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo, una de las bandas criminales más temidas y violentas del país, además de un aumento de la inseguridad ciudadana.

“Él encarna la visión de un gerente eficaz, sobre todo en un país como Colombia donde se considera que alguien que ha hecho plata por sí mismo no necesita robar, y eso es valorado como una prueba de eficiencia”, explica el experto.

“En una sociedad con unas instituciones que en los últimos años se han ido abajo en credibilidad, se luce la idea de un hombre fuerte y con autoridad, que promete limpiar el Estado de los corruptos. Pero su propuesta está más enfocada en las formas que en el fondo. Su discurso de cambio y de lucha contra la corrupción es muy gaseoso”.

No obstante, para Garzón Vallejo, su rápida subida en las encuestas no le será suficiente para llegar al balotaje, pese a que Hernández ha dicho que incluso ganará en primera vuelta este domingo.

“Es cierto que hay una tendencia que muestra que está creciendo, pero no creo que le alcance, porque hay una maquinaria de política tradicional importante a favor de Gutiérrez. Además, y esto lo sabemos desde el 2016 cuando ganó el No en el plebiscito del acuerdo de paz, hay un importante voto de derecha vergonzante”, refiere. Es decir, un importante voto oculto de derecha que suele aparecer el mismo día de las elecciones y no en las encuestas.