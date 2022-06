El candidato presidencial Rodolfo Hernández, en entrevista con CNN, rompió en llanto al recordar el secuestro de su hija, Laura Juliana Hernández, por parte del ELN en el año 2004. Además, aseguró que si llega a ganar en segunda vuelta su gobierno “se va a dedicar a la paz”.

Luego de que el periodista Andrés Oppenheimer le preguntara si el secuestro de su hija por parte del grupo armado lo había cambiado en el ámbito personal, el ‘ingeniero’ se refirió a la violencia del país y se vio tan conmovido que terminó la entrevista en medio de lágrimas.

Hernández respondió que él decidió hacer parte de la política, precisamente, para “mirar cómo colaboraba en ese flagelo tan grande que tuvimos en la década pasada los colombianos, y la antepasada también, hace 30 años, a ver cómo se corregía”.

El candidato presidencial agregó que “todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones que solicitó sobre todo el sector campesino que el gobierno de la época no atendió. Al no atender, como siempre que no atienden a los pobres, mire lo que incubó, 250 mil muertos”.

“Cuánta sangre tuvo que correr para que firmaran el acuerdo de paz. Cuánto dolor, cuánta destrucción de familias (...) Entonces, ahora, que tengo la posibilidad de ganar, me voy a dedicar a la paz”, concluyó en la entrevista con CNN.

Cabe resaltar que Laura Juliana Hernández fue secuestrada por el ELN en junio del 2004, cuando tenía 23 años, según le dijo a El Tiempo Mauricio Hernández, hijo mayor del candidato.

Mauricio relató que su familia “hizo todo el esfuerzo” para lograr la liberación de Laura Juliana. “Fue muy difícil que el Gobierno Nacional nos ayudara y desafortunadamente no se dieron las cosas para la negociación y perdimos a mi hermana”, aseguró.

Rodolfo, de acuerdo con su hijo, se rehusó a pagar dinero por el rescate. “Si no hubiera sido algo diferente, y seguramente si secuestraban a uno entonces secuestraban a 10 de la misma familia, y pues él lógicamente lo mejor que pudo decir fue que no”, dijo Mauricio.Hasta la fecha no se sabe lo que ocurrió con el cuerpo de la joven.

