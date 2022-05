Tras conocerse que Rodolfo Hernández disputaría la segunda vuelta presidencial en Colombia con Gustavo Petro, comenzaron a definirse los apoyos políticos de los diferentes partidos.

Una de esas agrupaciones es el del partido Verde, que en primera vuelta ya había dado libertad a sus militantes para apoyar al candidato de preferencia.

Sin embargo, este domingo 29 de mayo en la noche, en redes sociales los seguidores del senador Jhonatan Ferney Pulido, más conocido como Jotape Hernández, que llegó al Senado con la tercera mejor votación y cuya campaña fue hecha por YouTube, comenzaron a reclamarle que dejara de apoyar a Rodolfo Hernández.

“No quiero estar en el mismo lugar donde esté el Uribismo! Por está razón, y a través de este video, me retiro de la campaña del Ingeniero Rodolfo Hernández”, dijo Jotape Hernández en su cuenta de Twitter.

No quiero estar en el mismo lugar, donde esté el Uribismo! Por está razón y a través de este vídeo, me retiro de la campaña del Ingeniero Rodolfo Hernández!🇨🇴

El senador electo dijo que como congresista tiene la obligación de fijar su posición política en estas elecciones presidenciales y que por eso apoyó a Rodolfo Hernández, a quien vio como independiente y con un discurso anticorrupción muy similar a lo que él defiende. “Sin embargo, ver y escuchar a María Fernanda Cabal, que tanto ha despreciado tanto a los jóvenes luchadores, a Paloma Valencia, a Óscar Iván Zuluaga presenciando reuniones de rodolfistas y ver cómo las casas de campaña de ‘Fico’ Gutiérrez vestirse de rodolfistas, me causa indignación”, dijo.

JotaPe Hernández dijo que no tiene pruebas de que Rodolfo Hernández esté haciendo alianzas con el uribismo o entregándoles ministerio y sería irresponsable afirmar algo sin tener pruebas, “pero no me voy a permitir estar en el mismo lugar de esos asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país, no me voy a permitir estar en ese lugar donde están los ladrones de cuello blanco que tanto se han robado las oportunidades de los jóvenes de mi país”.

Finalmente, Hernández le mandó un mensaje al candidato presidencial, señalando que é y su gente no van a estar con él. “Hoy gran parte de mi pueblo está aguantando hambre y no voy a celebrar una victoria al lado de esos mismos que nos han estado robando. Ingeniero, los colombianos están mamados de los clanes corruptos, de los mismos con las mismas. Colombia se mamó del uribismo, y el uribismo hoy está aterrizando en su campaña. Donde ellos están, yo y mi gente no vamos a estar”, concluyó el senador electo.