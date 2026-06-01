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Imagen de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ Carlos Ortega
Imagen de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/ Carlos Ortega
Por Agencia EFE

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella aceptó este lunes el desafío del izquierdista Iván Cepeda de participar en un debate pero lo condicionó a que el aspirante oficialista y el presidente colombiano, Gustavo Petro, reconozcan previamente los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo.

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