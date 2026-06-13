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El candidato colombiano ultraderechista Abelardo de la Espriella reacciona en un acto de campaña, en Cartagena, Colombia, el 9 de junio de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
El candidato colombiano ultraderechista Abelardo de la Espriella reacciona en un acto de campaña, en Cartagena, Colombia, el 9 de junio de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
/ Ricardo Maldonado Rozo
Por Agencia EFE

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella aventaja en casi ocho puntos al izquierdista Iván Cepeda en dos encuestas de intención de voto divulgadas este sábado, a una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

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