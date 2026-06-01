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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, gesticula mientras habla con sus simpatizantes tras un cristal antibalas en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, gesticula mientras habla con sus simpatizantes tras un cristal antibalas en Barranquilla, Colombia, el 31 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso entre los colombianos residentes en el exterior en la primera vuelta de las elecciones presidenciales al obtener 319.962 votos, equivalentes al 54,36 %, muy por delante del oficialista de izquierda Iván Cepeda, que consiguió 167.513 apoyos (28,46 %).

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