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El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, votó este domingo en Barranquilla (Colombia). (EFE/ Ernesto Guzmán Jr.)
El candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, votó este domingo en Barranquilla (Colombia). (EFE/ Ernesto Guzmán Jr.)
/ Ernesto Guzmán
Por Agencia EFE

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, el más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, aseguró que derrotará a “la tiranía” en la segunda ronda, en la que enfrentará el próximo 21 de junio al senador de izquierdas Iván Cepeda, del mismo partido del presidente Gustavo Petro.

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