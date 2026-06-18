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El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella; y el presidente de Argentina, Javier Milei. (Manuel PEDRAZA / Luis ROBAYO / AFP)
El candidato a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella; y el presidente de Argentina, Javier Milei. (Manuel PEDRAZA / Luis ROBAYO / AFP)
Por Agencia EFE

El candidato presidencial de derecha Abelardo de la Espriella aseguró este jueves que Colombia tendrá una “relación inmejorable” con Argentina si gana la segunda vuelta de las elecciones del próximo domingo, tras recibir el respaldo del mandatario argentino, Javier Milei, en una conversación telefónica divulgada por su campaña.

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