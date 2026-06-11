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El candidato colombiano ultraderechista Abelardo de la Espriella reacciona en un acto de campaña, en Cartagena, Colombia, el 9 de junio de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
El candidato colombiano ultraderechista Abelardo de la Espriella reacciona en un acto de campaña, en Cartagena, Colombia, el 9 de junio de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
/ Ricardo Maldonado Rozo
Por Agencia EFE

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella rechazó este jueves que su nacionalidad estadounidense represente un impedimento o un conflicto de lealtades para ejercer la Presidencia de Colombia, después de que un grupo de académicos y juristas cuestionara las implicaciones éticas y políticas de ello.

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