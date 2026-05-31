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El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, se dirige a sus simpatizantes tras un conteo rápido de votos en las elecciones presidenciales en Colombia. Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP
El candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, se dirige a sus simpatizantes tras un conteo rápido de votos en las elecciones presidenciales en Colombia. Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

Una mancha amarilla de seguidores del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella recorrió este domingo las calles de la ciudad colombiana de Barranquilla (norte) para celebrar el paso del candidato a la segunda vuelta con 10,3 millones de votos.

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