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El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella llega a votar en Barranquilla. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
El candidato a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella llega a votar en Barranquilla. (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda).
/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Agencia EFE

El abogado Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento de derecha Defensores de la Patria, votó este domingo en la ciudad caribeña de Barranquilla confiado en que ganará la Presidencia de Colombia para suceder a Gustavo Petro.

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