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El candidato presidencial de Colombia Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, se prepara para votar en un colegio electoral en Barranquilla, el 31 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
El candidato presidencial de Colombia Abelardo de la Espriella, del movimiento Salvadores de la Patria, se prepara para votar en un colegio electoral en Barranquilla, el 31 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, votó este domingo en Barranquilla, Colombia, en la primera vuelta de unas elecciones a las que están convocados más de 41 millones de colombianos.

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