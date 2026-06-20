El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró este sábado que esperan dar a conocer en menos de una hora los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, que disputarán el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

“Hace 21 días en la primera vuelta tuvimos cero reclamaciones y una jornada en paz. En 40 minutos entregamos resultados”, dijo Quiroz a EFE durante un encuentro con periodistas en Bogotá.

LEE MÁS: Colombia instala la mayor misión de observadores a dos días de segunda vuelta presidencial

El funcionario subrayó que la autoridad electoral espera que los resultados del conteo preliminar de este domingo se conozcan antes de las 17:00 hora local (22.00 GMT), es decir, una hora después del cierre de las urnas.

Quiroz reiteró que esta segunda vuelta presidencial será la elección más vigilada en la historia de Colombia ya que contará con el acompañamiento de al menos 1.694 observadores internacionales de organismos como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros.

LEE MÁS: Colombia cierra sus fronteras para garantizar transparencia en elecciones presidenciales

Este sábado las delegaciones internacionales participan en una jornada técnico-académica, con presentaciones sobre desinformación y redes sociales, aspectos técnicos del proceso electoral y coordinación logística para la observación.

El domingo, los observadores estarán en distintas regiones del país para acompañar la apertura de mesas, la votación, el cierre, el preconteo y el escrutinio.

LEE MÁS: Petro pide reforzar los mecanismos de transparencia electoral antes de la segunda vuelta en Colombia

En la jornada también participarán más de 15.000 observadores nacionales, así como cerca de 250.000 testigos electorales inscritos por las campañas de Cepeda y De la Espriella que estarán vigilando el preconteo de votos una vez cierren los puestos de votación.

VIDEO RECOMENDADO

La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia es la más áspera que recuerde el país, marcada por profundas divisiones y una guerra verbal entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda que el próximo domingo 21 de junio definirán en las urnas quién será el sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. (EFE)

SOBRE EL AUTOR