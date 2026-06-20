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Los colombianos vuelven a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al presidente que gobernará al país en el periodo constitucional 2026-2030, entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, tras una campaña virulenta en los discursos y redes sociales. (EFE/ Elvis González)
Los colombianos vuelven a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al presidente que gobernará al país en el periodo constitucional 2026-2030, entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, tras una campaña virulenta en los discursos y redes sociales. (EFE/ Elvis González)
/ Elvis González
Por Agencia EFE

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, aseguró este sábado que esperan dar a conocer en menos de una hora los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, que disputarán el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

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