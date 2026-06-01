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Los candidatos a la presidencia de Colombia, por el Pacto Histórico, Iván Cepeda; y por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. (Luis ACOSTA / Vanessa ROMERO / AFP)
Los candidatos a la presidencia de Colombia, por el Pacto Histórico, Iván Cepeda; y por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. (Luis ACOSTA / Vanessa ROMERO / AFP)
Por Agencia EFE

La campaña para la segunda vuelta presidencial de Colombia se calentó este lunes, nada más comenzar, con insultos, denuncias y desafíos entre los dos candidatos, el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, en su afán por conquistar al electorado que les fue esquivo en las elecciones del domingo.

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