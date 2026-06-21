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El izquierdista Iván Cepeda hablando este domingo, luego de conocer el conteo preliminar que le da una ventaja al ultraderechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta, en Bogotá (Colombia). (EFE/ @IvanCepedaCastro)
El izquierdista Iván Cepeda hablando este domingo, luego de conocer el conteo preliminar que le da una ventaja al ultraderechista Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta, en Bogotá (Colombia). (EFE/ @IvanCepedaCastro)
/ @IvanCepedaCastro
Por Agencia EFE

El candidato presidencial de izquierda Iván Cepeda reconoció este domingo los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, que dan el triunfo por estrecho margen al derechista Abelardo de la Espriella, pero anunció que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación durante el escrutinio oficial.

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