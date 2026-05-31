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Votantes con camisetas de la selección nacional de fútbol de Colombia caminan por un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, el 31 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
Votantes con camisetas de la selección nacional de fútbol de Colombia caminan por un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Barranquilla, el 31 de mayo de 2026. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP).
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

Los colegios electorales de Colombia cerraron este domingo después de ocho horas de votación para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro, una decisión que puede ir a segunda vuelta el próximo 21 de junio si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos.

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