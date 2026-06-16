Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Combinación de fotografía que muestra a los candidatos presidenciales de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: JOAQUÍN SARMIENTO, Vanexa Romero / AFP
Combinación de fotografía que muestra a los candidatos presidenciales de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: JOAQUÍN SARMIENTO, Vanexa Romero / AFP
/ JOAQUIN SARMIENTO VANEXA ROMERO
Por Agencia EFE

Un abogado antisistema respaldado por Donald Trump y un aliado del primer gobierno de izquierda de Colombia definirán en un reñido balotaje presidencial el domingo si el país gira a la derecha o mantiene el actual rumbo en medio de un estallido de violencia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.