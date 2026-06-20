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Instalación de la Misión de Observación Internacional más grande en la historia del país, con cerca de 1.500 observadores internacionales que acompañarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Pablo R.seco)
Instalación de la Misión de Observación Internacional más grande en la historia del país, con cerca de 1.500 observadores internacionales que acompañarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. (EFE/ Pablo R.seco)
Por Agencia EFE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia instaló este viernes la misión de observación internacional más grande en la historia del país, con cerca de 1.500 delegados que acompañarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

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