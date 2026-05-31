Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. En la imagen, el Pabellón satélite de la Casa de Campo en Madrid. (EFE/Borja Sánchez Trillo).
Casi 308.000 colombianos están inscritos para votar en más de una veintena de puestos de votación en España en la primera vuelta presidencial de Colombia. En la imagen, el Pabellón satélite de la Casa de Campo en Madrid. (EFE/Borja Sánchez Trillo).
Por Agencia EFE

Las elecciones presidenciales de Colombia arrancaron este domingo con la apertura de los colegios electorales para más de 41 millones de ciudadanos que están habilitados para votar en primera vuelta por el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.