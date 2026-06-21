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Los colombianos vuelven a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al presidente que gobernará al país en el periodo constitucional 2026-2030, entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, tras una campaña virulenta en los discursos y redes sociales. (EFE/ Elvis González)
Los colombianos vuelven a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al presidente que gobernará al país en el periodo constitucional 2026-2030, entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, tras una campaña virulenta en los discursos y redes sociales. (EFE/ Elvis González)
/ Elvis González
Por Agencia EFE

Los colegios electorales de Colombia abrieron este domingo para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se escogerá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

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