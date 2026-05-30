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Una persona vota durante las elecciones presidenciales de Colombia, en Coral Gables, Estados Unidos, el 29 de mayo de 2026. (Alberto Boal / EFE)
Una persona vota durante las elecciones presidenciales de Colombia, en Coral Gables, Estados Unidos, el 29 de mayo de 2026. (Alberto Boal / EFE)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Colombia ultiman este sábado los preparativos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo en las que se elegirá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, y para las que están habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos, incluidos los residentes en el exterior.

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