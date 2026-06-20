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Los candidatos a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
Los candidatos a la Presidencia de Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. (Mauricio Dueñas Castañeda / EFE)
/ Mauricio Dueñas Castañeda / STR
Por Agencia EFE

Colombia vuelve a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al presidente que gobernará al país en el periodo constitucional 2026-2030, entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, tras una campaña virulenta en los discursos y redes sociales.

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